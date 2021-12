GTA The Trilogy The Definitive Edition - kolejne problemy po aktualizacji

Po wczorajszej aktualizacji GTA The Trilogy The Definitive Edition gracze zaczęli zauważać kolejne problemy. Są szczególnie odczuwalne na konsolach od Sony.

Wczoraj informowaliśmy o pojawieniu się drugiej aktualizacji do GTA The Trilogy The Definitive Edition. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Rockstar dzięki łątce naprawionych zostało ponad 100 błędów, jakie pojawiały się we wszystkich częściach gry. Deweloperów czeka jednak jeszcze sporo pracy. Gracze zauważyli, że po zainstalowaniu najnowszego patcha pojawiły się kolejne problemy, których wcześniej nie było.

Na nagraniu udostępnionym na YouTube możemy zauważyć dość poważny spadek ilości wyświetlanych klatek na sekundę. Jest to szczególnie zauważalne w przypadku zmiany kamery podczas jazdy samochodem. Test wykazał spadek nawet do 5 FPS. Przed aktualizacją do wersji 1.03 podobne sytuacje się nie zdarzały. Problemy zauważalne są przede wszystkich na konsolach Playstation.

Mimo wszystko lista zmian i poprawek robi wrażenie i możemy śmiało stwierdzić, że Groove Street Games wraz z Rockstar zrobią wszystko, aby zapewnić graczom jak najlepsze wrażenia z rozgrywki.

Przypomnijmy, że premiera GTA The Trilogy The Definitive Edition miała miejsce 11 listopada w dystrybucji cyfrowej. Pudełkowa wersja odświeżonych klasyków od Rockstar będzie dostępna dla wszystkich zainteresowanych od 7 grudnia.

