GTA: The Trilogy to gniot? Może i tak, ale sprzedaje się znakomicie

GTA: The Trilogy - The Definitive Edition udowadnia, że wcale nie trzeba być grą dobrą, aby dobrze zarobić.

(fot. Rockstar Games)

GTA: The Trilogy - The Definitive Edition miało zapewnić milionom fanów serii na całym świecie efektowny powrót do takich klasyków jak: GTA 3, GTA: Vice City i GTA: San Andreas. Niestety, bardzo szybko okazało się, że Rockstar nie przyłożył się odpowiednio do odświeżenia rzeczonych tytułów i w efekcie otrzymaliśmy niezwykle drogiego gniota. GTA: The Trilogy trafiło nawet na naszą listę najgorszych gier i największych rozczarowań 2021 roku. Okazuje się jednak, że magia marki zrobiła swoje i Rockstar po raz kolejny udowadnia, że niczym król Midas, wszystko zamienia w złoto.

Z najnowszego raportu finansowego Take-Two (właściciele Rockstar Games) dowiadujemy się, że GTA: The Trilogy - The Definitive Edition sprzedało się w nakładzie przekraczającym 10 milionów egzemplarzy! Jak na wydanie, które było krytykowane niemal przez wszystkich, to wynik imponujący. Najlepiej o sukcesie odświeżonej trylogii GTA mówi wypowiedź Straussa Zelnicka - CEO Take-Two, który przyznał, że wyniki GTA: The Trilogy - The Definitive Edition "znacznie przekroczyły oczekiwania firmy".

Jak zatem widać, branża gamingowa po raz kolejny pokazuje, że nawet najbardziej niedopracowane gry mogą osiągać znakomite wyniki sprzedaży... niestety.