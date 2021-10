GTA The Trilogy znika ze sklepów. To ostatnia szansa na zakup

W sieci pojawiły się pierwsze informacje o tym, że na pierwszych rynkach z cyfrowych sklepów znika oryginalna trylogia GTA. Dzieje się tak zgodnie z zapowiedziami Rockastar Games. Niebawem usunięte pozycje zastąpi odświeżona wersja GTA III, GTA Vice City oraz GTA San Andreas. Według pierwszych przecieków "nowe" wydanie będzie znacznie droższe.

Aktualnie GTA zniknęło ze sklepów w Australii, Azji i na Bliskim Wschodzie. W Polsce możemy jeszcze kupić oryginalne wydania, jednak to już ostatnia szansa. W ciągu kilku godzin polskie sklepy także czeka "odchudzenie" katalogu.

