GTA Trilogy The Definitive Edition będzie jak GTA 5? Poznaliśmy nowe informacje na temat wydania

Poznaliśmy nowe informacje na temat GTA Trilogy The Definitive Edition. Niestety, nie wszystkie przypadną wam do gustu.

fot. Rockstar Games

Jeszcze w tym roku zagramy w odświeżone wydania gier Grand Theft Auto 3, GTA Vice City oraz GTA San Andreas. Do tej pory Rockstar ujawnił jedynie, że możemy liczyć na "znacznie ulepszoną oprawę graficzną" oraz "poważne zmiany w samej rozgrywce". Możliwe, że właśnie dowiedzieliśmy się, co kryje się za tymi marketingowymi hasłami.

Dataminer znany jako alloc8or dotarł do bardziej szczegółowego opisu GTA Trilogy The Definitive Edition, z którego wynika, że trzy kultowe produkcje otrzymają system sterowania i walki, który zaimplementowano w Grand Theft Auto 5. W sumie nie jest to wielkim zaskoczeniem, że studio chce wykorzystać swoje nowsze rozwiązania w remasterze. Niestety, dalsza część opisu GTA Trilogy The Definitive Edition nie napawa nas optymizmem. Wynika z niej bowiem, że zbiorcze wydanie, nad którym pracuje Rockstar to jedynie prosty remaster. Gry otrzymają m.in. ulepszone oświetlenie i tekstury w wysokiej rozdzielczości, nie ma zaś nigdzie mowy o bardziej drastycznych zmianach czy, o czym spekulowano już wcześniej, przejściu na nowy silnik graficzny (choćby ten z GTA 5).

Zagraj w klasykę gatunku, oryginalną trylogię Grand Theft Auto: GTA III, GTA: Vice City i GTA: San Andreas odświeżone na potrzeby nowej generacji, teraz z wieloma ulepszeniami, w tym z nowym, wspaniałym oświetleniem i ulepszeniami środowiskowymi, teksturami w wysokiej rozdzielczości, zwiększonymi odległościami rysowania. - Opis GTA Trilogy The Definitive Edition

Biorąc pod uwagę jak rozczarowujący był ostatni pokaz GTA 5 Enhanced Edition, czyli wersji gry dedykowanej konsolom nowej generacji, to niestety nie możemy dać Rockstar Games zbyt dużego kredytu zaufania. Niestety, ale coraz więcej wskazuje na to, że GTA Trilogy The Definitive Edition może być dla wielu fanów serii sporym rozczarowaniem.

