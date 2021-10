GTA Trilogy The Definitive Edition po polsku? Jest na to szansa

Nadchodząca, odświeżona trylogia GTA może otrzymać polską wersję językową.

fot. Rockstar Games

Od kilku dni wiemy już, że kultowe gry Rockstar Games - GTA 3, GTA Vice City oraz GTA San Andreas otrzymają remastery w jednym zbiorczym wydaniu - GTA Trilogy The Definitive Edition. Twórcy zapowiadają zupełnie nową oprawę graficzną i sporo zmian w samej rozgrywce, które mają sprawić, że tytuły te będą wyglądać i działać jak współczesne produkcje. Może się jednak okazać, że na polskich graczy czeka dodatkowa niespodzianka.

Do sieci "wyciekła" lista osiągnięć w GTA Trilogy The Definitive Edition, co jednak istotne pojawiła się ona nie tylko w angielskiej wersji językowej, ale również w polskiej. Może to sugerować, że odświeżone wydanie gier doczeka się polskiej wersji językowej. Warto tu przypomnieć, że z trylogii: GTA III, GTA Vice City i GTA San Andreas, tylko ta pierwsza produkcja otrzymała oficjalne polskie tłumaczenie. Dla polskich graczy GTA Trilogy The Definitive Edition niosłoby ze sobą zatem dodatkowe bonusy.

Zanim jednak popadniecie w hurraoptymizm, to musimy zwrócić uwagę na to, że polskie tłumaczenia osiągnięć w grze wcale nie muszą oznaczać pełnego tłumaczenia wszystkich gier. Niejednokrotnie zdarza się bowiem, że tłumaczenia osiągnięć wykonywane są oddzielnie na potrzeby danej platformy np. PC (Steam) czy Xbox.

W najbliższych tygodniach mamy poznać więcej informacji na temat GTA Trilogy The Definitive Edition. Możliwe zatem, że dowiemy się również kto w Polsce będzie odpowiadał za wydanie gry i jej ewentualne tłumaczenie.

