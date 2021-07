GTA V Enhanced Edition - nowa funkcja ucieszy wszystkich graczy

Już w listopadzie na rynku zadebiutuje odświeżona wersja GTA 5 na konsole nowej generacji i PC. Produkcja ta otrzyma funkcje, która z pewnością ucieszy miliony graczy na całym świecie.

fot. Rockstar Games

Grand Theft Auto V to jeden z największych branżowych fenomenów - produkcja, która sprzedała się już w grubo ponad 100 milionach egzemplarzy, a niebawem zadebiutuje na trzeciej generacji konsol! GTA V Enhanced Edition nie tylko znacząco poprawi grę pod względem audio-wizualnym, ale zawierać będzie również szereg poprawek i ulepszeń względem oryginału.

Popularny informator i leakster - Tez2, specjalizujący się w grach Rockstar Games (GTA, GTA online, Red Dead Redemtion, Red Dead Online), dotarł do informacji, według których GTA V Enhanced Edition zawierać będzie jedną, bardzo ważną dla graczy funkcję. Mianowicie, każdy posiadacz starszej wersji gry będzie mógł bezpłatnie i bezproblemowo przenieść wszystkie swoje postępy do ulepszonej edycji. Co istotne, dotyczy to zarówno kampanii dla jednego gracza, jak i postępów z trybu sieciowego GTA Online. Jak będzie to dokładnie wyglądać? Tego jeszcze nie wiemy. Warto przypomnieć, że kilka lat temu, Rockstar pozwolił na przeniesienie swoich postępów z wersji gry na Xbox 360/PS3 do nowych konsol Xbox One/PS4. Możliwość transferu była jednak ograniczona czasowo i dotyczyła tylko trybu sieciowego.

GTA V Enhanced Edition zadebiutuje już 11 listopada 2021 roku. Produkcja studia Rockstar zmierza na wyłączność PlayStation 5, Xbox Series X / S oraz PC.

