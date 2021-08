GTA V, Final Fantasy i wiele innych gier opuszcza Game Pass. Sprawdź, do kiedy można grać

Xbox Game Pass regularnie otrzymuje nowe gry, ale równie często je traci. Tym razem padło na kilka dużych tytułów, w tym GTA V, które usługę Microsoftu opuszcza już drugi raz.

fot. Microsoft

Grand Theft Auto V było już gościem Xbox Game Pass, ale po zaledwie kilku miesiącach w usłudze musiało ją opuścić. Obecnie mamy do czynienia z identyczną sytuacją i GTA V ponownie znika z Game Passa. Z jakimi jeszcze grami posiadacze abonamentu Microsoftu będą musieli się rozstać w sierpniu?

Xbox Game Pass - lista gier, które opuszczą usługę w sierpniu

Jak oficjalnie poinformowali włodarze Microsoftu, już 16 sierpnia Xbox Game Pass pożegna się z następującymi grami:

Grand Theft Auto V – Xbox

Final Fantasy VII – Xbox

Final Fantasy VII Windows Edition – PC

Darksiders Genesis – Xbox i PC

Don’t Starve: Giant Edition – Xbox i PC

Train Sim World 2020 – Xbox i PC

Ape Out – PC

Crossing Souls – PC

Największe starty to z pewnością: GTA V, kultowe Final Fantasy VII, Don’t Starve: Giant Edition i bardzo udane Darksiders Genesis. Szczególnie polecamy wam ten ostatni tytuł - to wyjątkowo świeże podejście do znanej marki. W naszej recenzji nie mogliśmy się nachwalić systemu walki, rozwoju postaci i dwóch głównych bohaterów. Co więcej, jest to produkcja, którą z łatwością zdążycie "ograć" do 16 sierpnia (w przeciwieństwie do pozostałych).

