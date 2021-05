GTA V - różnice w wersjach na PC, PS5 i XSX

Podrasowana wersja GTA V na konsole nowej generacji ma pojawić się już w listopadzie. Z tej okazji podsumowujemy wszystkie różnice w grze na PlayStation 5, Xbox Series X oraz na PC.

GTA V jest na rynku już od 8 lat, a swoją premierę miała na Xbox One i PS3. Nadal jest jednym z najlepiej sprzedających się tytułów. Mimo tego, wielu graczy dość chłodno przyjęło informację o zapowiedzi odświeżonej wersji na konsole PS5 i XSX. Z pewnością wszyscy zamiast tego woleliby usłyszeć o kolejnej części gry. Tym czasem zastanawiamy się czym różnią się aktualne wersje i czego możemy spodziewać się od tej poprawionej.

Konsole PlayStation 5 i Xbox Series X oferują rozdzielczość 4K i potrafią generować 120 klatek w grach. Niestety aktualnie w przypadku GTA V ilość klatek wciąż ogranicza się do 30 na sekundę, tym samym niczym nie odbiegając od poprzednich generacji.

Ze względu na to, że oba urządzenia posiadają dysk SSD, czas wgrywania gry skrócił się. Według testów użytkownika Broughy1322 czas ładowania trybu fabularnego na XSX wynosi 37,9 sekund, na PS5 51 sekund, a na komputerze (Intel Core i7-7700K CPU; Gigabyte NVIDIA GTX 1080 GPU; 16 GB Corsair Vengeance 3200 MHz RAM; 250 GB Crucial MX500 SSD) minutę i 10,5 sekund. Czas ładowania w GTA Online to minuta i 20 sekund na XSX, minuta i 30 sekund na PS5 oraz minuta i 35 sekund na PC. Jak widać Xbos Series X subtelnie wyprzedza konkurencję.

Oczywiście jeżeli chodzi o wersję na PC, wszystko zależy od ustawień i mocy naszego sprzętu. Trzeba pamiętać, że od daty premiery ukazało się wiele modyfikacji (np. natural vision lub GTA5 Redux), które umożliwiają poprawienie ogólnej grafiki oraz obsługę ray tracingu. Większych zmian i konkretnych informacji o odświeżonej wersji gry możemy spodziewać się 11 listopada.

Z pewnością możemy czekać na odświeżoną grafikę, więcej FPS czy ogólną poprawę optymalizacji GTA Online słynącego z długich loading screenów. W plikach gry znaleziono także linijki kodu do Read Dead Redemption 2, co ożywiło plotki, jakoby odnowiona wersja GTA V miała być na silniku tego tytułu. Czy jest możliwa jakaś niespodzianka rewolucyjnie podobna do momentu, w którym na PS3 i Xboxie 360 dodano widok z pierwszej osoby (FPP)? Tego nie wiemy, ale podejrzewamy, że z czasem kontent, w tym aktualizacje zostaną wypuszczane już tylko na konsole nowej generacji, co oznacza rezygnacje z nowości w GTA V na PS4 i Xboxie One. Z pewnością wszyscy nadal czekają na poszerzenie mapy dostępnej w głównym lobby, a nie tylko w misjach.

Wersje GTA V dla nowej generacji będą zawierały szereg ulepszeń technicznych, wizualnych i poprawek wydajności, aby w pełni wykorzystać możliwości najnowszego sprzętu, dzięki czemu gra będzie piękniejsza i bardziej responsywna niż kiedykolwiek - Rockstar.

