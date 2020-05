GTA V to nie jedyny hit od Epic - w kolejnych tygodniach będzie równie ciekawie

Wczoraj Epic Games Store udostępniło za darmo GTA V. A w ciągu kolejnych trzech tygodni możemy spodziewać się trzech kolejnych hitów.

Epic Games udostępnia darmowe gry co czwartek. Od początku tej tradycji publikowało od razu zapowiedź, co pojawi się w kolejnym tygodniu. Odstępstwo od reguły nastąpiło 7 maja, kiedy zamiast zapowiedzi pojawił się obrazek skarbca z podpisem "Tajemnicza gra". Jak wiemy od wczoraj, skrywał on darmowe GTA V w wersji Premium Edition, która gwarantuje 1 mln wirtualnych dolarów do wydania w sieciowym trybie gry - GTA Online. Ludzie rzucili się tłumie do pobierania i w ciągu godziny serwery Epic uległy przeciążeniu.

Trzeba przyznać, że tym posunięciem Epic zdobył serca graczy, ale co w sytuacji, gdy kogoś GTA V nie interesuje, a chciałby zagrać w mocny tytuł? Możemy zdradzić, co udostępni sklep w ciągu kolejnych trzech tygodni - i nie jest źle. Od 21 do 28 maja będzie można pobrać Civilization VI, od 28 maja do 4 czerwca Bordelands - The Handsome Collection, a od 4 do 11 czerwca - Ark Survival Evolved.

A skąd to wiemy? Informacje te udostępnił jeden z użytkowników serwisu Reddit, więc nie są one stuprocentowo pewne, ale mogą być prawdopodobne. Pojawiły się także plotki, że Epic udostępni grę Wiedźmin 3 za darmo, jednak produkcja ta znajduje się obecnie na wyprzedaży w sklepie, więc raczej nie będzie to możliwe.

Źródło: WCCF Tech, Reddit