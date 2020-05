GTA V za darmo, już jutro największy hit Rockstar Games trafi do Epic Games Store

W Epic Games Store trwa tajemnicze odliczanie do gry niespodzianki, którą najprawdopodobniej będzie GTA V.

Epic Games Store przyzwyczaił nas już do tego, że co tydzień gracze otrzymują nowe, darmowe produkcje. Z reguły, włodarze cyfrowego sklepu ze spory wyprzedzeniem zdradzali jakie gry trafią do użytkowników. Wszystko zmieniło się w zeszłym tygodniu, kiedy to Epic postanowił utajnić kolejny darmowy tytuł, który otrzymają gracze.

Jak donoszą liczne źródła, owym tajemniczym tytułem jest wielki hit Rockstar Games, czyli Grand Theft Auto V. Oczywiście, jak to zwykle bywa w przypadku promocji Epic Games Store, gra będzie dostępna tylko przez ograniczony czas, tj. od jutra (14 maja) do przyszłego czwartku (21 maja). Udostępniona wersja zawierać będzie zarówno kampanię dla jednego gracza, jak i niezwykle popularny tryb sieciowy GTA Online. Co więcej, w ręce graczy ma trafić edycja "Premium" z licznymi dodatkami do zabawy multiplayer.

Grand Theft Auto 5 to fenomen w branży gier. Produkcja studia Rockstar Games zadebiutowała na rynku w 2013 roku, pierwotnie na wyłączność konsol Xbox 360 i PlayStation 3. Po latach trafiła ona również na PC, PlayStation 4 i Xbox One. Jest to też najbardziej kasowy tytuł w historii, jak poinformowali pod koniec 2019 roku twórcy - GTA V trafiło do ponad 115 milionów graczy na całym świecie. Niewątpliwa w tym zasługa niezwykle popularnego trybu sieciowego, który cały czas jest rozwijany o nową zawartość.

Do oficjalnego ujawnienia gry niespodzianki na Epic Games Store pozostało nieco ponad 22 godziny. Oznacza to, że już jutro, o godzinie 17:00 powinniśmy wiedzieć, czy dzisiejsze informacje się potwierdzą, a miliony nowych graczy trafią do fikcyjnego miasta Los Santos.

