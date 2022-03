GTA+ - nowa usługa Rockstar dla posiadaczy PS5 i Xbox Series X/S. Co to właściwie jest?

Patrząc na nazwę GTA+ w pierwszym momencie od razu nasunęło mi się skojarzenie z usługą jakiejś subskrypcji. I nie pomyliłem się, ponieważ Rockstar ogłosił właśnie nowy program członkowski, który jest przeznaczony dla graczy GTA Online, którzy posiadają konsolę PS5 lub Xbox Series X/S. W oficjalnym ogłoszeniu Rockstara możemy przeczytać:

Program wystartuje 29 marca. W pierwszym miesiącu członkowie mogą liczyć na szereg korzyści:

Introducing GTA+ for GTA Online.



A new membership program exclusively on PS5 and Xbox Series X|S — providing easy access to a range of valuable benefits for both new and long-standing players on the latest generation consoles.



