GTX 1650 wraca na rynek. Lepsze to niż nic?

Kart RTX 3060 trzeba ze świecą szukać, ale Nvidia nie zamierza zwiększyć ich produkcji, a zamiast tego rzuci na rynek więcej układów GeForce GTX 1650.

Co potrafi GeForce GTX 1650? Karta pojawiła się w kwietniu 2019 roku, a więc równe dwa lata temu. Jest ona wykonana przy użyciu mikroarchitektury Turing, a jednostka centralna to TU117. TDP karty wynosi 75 W, a w specyfikacji znajdziemy 896 rdzeni, 4 GB pamięci GDDR5 i szynę 128 GB/s. Pozwala to na grę w starsze tytuły z ustawieniem 1080p i 60 fps (np. Resident Evil 2 czy Far Cry New Dawn), jednak Metro Exodus czy Cyberpunk 2077 będą wymagać zmniejszenia ustawień graficznych. Karta nie potrzebuje zewnętrznego zasilania.

Jak wypada na tle innych? Szczerze mówiąc - niezbyt. W testach wydajności przy Metro Exodus zajęła trzecie miejsce... od końca.

No cóż - wydaje mi się, że Nvidia wybrała ten model aby zniechęcić "górników" do jego masowego wykupywania. Aczkolwiek jeśli ktoś szuka dobrej karty do gier, również nie będzie do niego przekonany. Karta natomiast świetnie nadaje się do budżetowych modeli i średniaków. Producent rzuci na rynek większą ilość w maju, niestety - nie podał ceny referencyjnej. A jak jest z dostępnością tej karty teraz w polskich sklepach? Jest niedostępna lub "trwale wycofana". Powinno to zmienić się za miesiąc.

