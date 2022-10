Gabinet Osobliwości Guillermo del Toro. Jak obejrzeć najważniejszy serial grozy Halloween 2022?

Tegoroczne Halloween na Netfliksie zapowiada się jednocześnie przerażająco i pięknie. Już w tym tygodniu na platformę trafi bowiem Gabinet Osobliwości Guillermo del Toro – serial grozy składający się z 8 mrocznych opowieści. Ich premiera odbędzie się jednak w nietypowy sposób.

Gabinet Osobliwości Guillermo del Toro

Gabinet osobliwości, jako serial stworzony specjalnie na Halloween, zostanie zaprezentowany na Netfliksie w wyjątkowy sposób. Dzieło del Toro liczy 8 odcinków, jednak w przeciwieństwie do większości produkcji Netflixa nie zostaną one udostępnione tego samego dnia. Podobnie jak w przypadku Stranger Things platforma eksperymentuje bowiem ze sposobem dystrybucji i stara się sprawić, by oglądanie serialu było dłuższym doświadczeniem.

Gabinet osobliwości Guillermo del Toro został więc podzielony na 4 bloki po dwa odcinki. Premiera serialu będzie rozłożona na 4 dni. Każdy blok posiada swój temat. Większość odcinków została oparta na istniejących już opowiadaniach pisarzy fantastyki, w tym dwa odcinki powstały na podstawie historii stworzonych przez H.P. Lovecrafta. Inspirację dla dwóch innych odcinków stanowiły utwory samego Guillermo del Toro.

Z harmonogramem premier możecie zapoznać się poniżej.

BLOK 1: SCAVENGERS (Padlinożercy)

Premiera: 25 października

fot. Netflix

Odc. 1 Lot 36 (Działka 36)

Adaptacja opowiadania Guillermo del Toro.

Odc. 2 Graveyard Rats (Szczury cmentarne)

Adaptacja opowiadania Henry'ego Kuttnera.

BLOK 2: LONERS (Samotnicy)

Premiera: 26 października

fot. Netflix

Odc. 3 The Autopsy (Autopsja)

Adaptacja opowiadania Michaela Shae.

Odc. 4 The Outside (Na zewnątrz)

Scenariusz autorstwa Haley Z. Boston i Emily Carroll.

BLOK 3: LOVECRAFT

Premiera: 27 października

fot. Netflix

Odc. 5 Pickman's Model (Model Pickmana)

Adaptacja opowiadania H.P. Lovecrafta.

Odc. 6 Dreams in the Witch House (Sny w domu wiedźmy)

Adaptacja opowiadania H.P. Lovecrafta.

BLOK 4: VISITATIONS (Odwiedziny)

Premiera: 28 października

fot. Netflix

Odc. 7 The Viewing (Pokaz)

Scenariusz autorstwa Panosa Cosmatosa i Aarona Stewart-Ahna.

Odc. 8 The Murmuring (Szeptanie)

Adaptacja opowiadania Guillermo del Toro.

