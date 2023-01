Gadżety elektroniczne od polskiej marki w Biedronce!

Stacjonarna oferta sieci sklepów kryje wiele nowości, a w tym m.in. elektroniczne gadżety i akcesoria, które będą pomocne zarówno podczas codziennych obowiązków przed komputerem, jak i dla fanów muzyki oraz gamingu. Sprawdź, co oferuje polska marka.

Choć Biedronka ma za sobą duży sukces związany z uruchomieniem platformy Biedronka Home, nie oznacza to, że do stacjonarnych sklepów nie będą trafiać tematyczne artykuły przemysłowe! Dowodzi o tym jedna z najnowszych ofert, w której znajdziemy...elektroniczne gadżety i akcesoria polskiej marki Setty. Należy ona do TelForceOne S.A. - spółki, która ma w swoim wachlarzu również wiele innych marek takich jak m.in. myPhone. Producent i dystrybutor elektroniki działa na rynku od ponad 20 lat. O tym co ma do zaoferowania Setty mogliśmy przekonać się znacznie wcześniej, ponieważ marka pojawiła się w Biedronce niejednokrotnie. Tymczasem, pora na nowości!

Biedronka: gadżety elektroniczne od polskiej marki - przegląd produktów

Myszka bezprzewodowa lub hub USB

Hub USB

wejście: 4 x USB

dł. przewodu: 22 cm

Myszka bezprzewodowa

zasięg działania: 10 m

zasilanie 2 baterie AAA

Cena: 14,99 zł

Zobacz również:

Słuchawki z mikrofonem lub zwijana klawiatura silikonowa

Zwijana klawiatura silikonowa

odporna na wodę i pył

zasilanie USB

Słuchawki z mikrofonem

rozdzielacz kabla audio

kontrola głośności

dł. przewodu: 1,5 m

Cena: 39,99 zł

Głośniki przewodowe lub hub USB-C

Głośniki komputerowe

moc: 3 W

kontrola głośności

złącze USB

2 szt. w zestawie

Hub USB-C

wejście: 3 x USB + USB-C

dł. przewodu: 20 cm

Cena: 24,99 zł

Całą ofertę gadżetów elektronicznych, które pojawią się w ofercie już 19 stycznia znajdziesz pod tym linkiem.

