Gadżety z AliExpress, które zmienią twoje życie [02.12.2022]

Zobacz, jakie ciekawe i przydatne artykuły domowe można kupić w chińskim sklepie. Wybraliśmy najlepsze gadżety z AliExpress – wśród nich akcesoria do domu i nie tylko. Co warto kupić na AliExpress?

Spis treści

Wszyscy chcielibyśmy, żeby życie było łatwiejsze. Właśnie dlatego lubimy proste rozwiązania i cenimy funkcjonalne urządzenia, którym można powierzyć część swoich obowiązków. Wybraliśmy najciekawsze gadżety z AliExpress, które mogą w tym pomóc. Niektóre są naprawdę pomysłowe! Zobacz, co szczególnie się nam spodobało i które najlepsze elektroniczne bestsellery z AliExpress wybraliśmy. Część z nich wylądowała już w naszych wirtualnych koszykach. A ty, na co się skusisz? Prezentujemy najciekawsze gadżety z AliExpress, które sami chcielibyśmy kupić. Co znajdzie się na twojej liście?

Co warto kupić na AliExpress? Najciekawsze gadżety

Regularnie przeglądamy ofertę AliExpress. Na tej platformie sprzedażowej kryją się naprawdę nietypowe gadżety. Wśród nich znajdziemy też elektronikę w różnych kategoriach cenowych. Sami zobaczcie, co naszym zdaniem warto kupić na chińskim portalu! Wybraliśmy najciekawsze gadżety z AliExpress, obok których nie można przejść obojętnie.

Zobacz również:

Przenośny sterylizator USB

Przenośny sterylizator to ochrona nie tylko w trakcie pandemii. Z tym urządzeniem pozbędziesz się bakterii z telefonu, talerzy, akcesoriów butelek i wielu innych. Lampa ultrafioletowa sterylizuje, co tylko chcesz. To również świetne rozwiązanie w podróży, kiedy bywamy szczególnie narażeni na kontakt z różnymi drobnoustrojami.

Urządzenie jest dostępne pod tym linkiem.

Antykradzieżowe etui na karty

To nowoczesne i minimalistyczne etui na karty zabezpieczy Cię przed kradzieżą i automatyczną autoryzacją transakcji zbliżeniowych. Gadżet blokuje bezdotykowy odczyt informacji i danych, jednocześnie utrzymując wszystkie Twoje karty w jednym miejscu. Jest to jednocześnie ochrona przed zgubieniem ważnych narzędzi płatniczych, jak i przed utratą zgromadzonych na rachunkach środków.

Urządzenie jest dostępne pod tym linkiem.

Elektryczny obcinacz do paznokci

To przenośne i bezprzewodowe urządzenie Xiaomi zadba o Twoje dłonie i paznokcie. Elektryczny obcinacz to świetne rozwiązanie dla dzieci i młodzieży, które mają delikatną skórę lub nie przepadają za nożyczkami. Produkt nie tylko obcina, ale i piłuje płytkę paznokcia. Obcinacz jest cichy i można używać go nawet w nocy.

Urządzenie jest dostępne pod tym linkiem.

Przenośny głośnik do telefonu komórkowego

Ten mini głośnik jest przenośny i zmieści się nawet w kieszeni. Gdziekolwiek jesteś, możesz łatwo podłączyć go do telefonu, laptopa i innych urządzeń za pomocą 3,5-milimetrowego Jacka. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się bezprzewodowym nagłośnieniem.

AliExpress

Urządzenie jest dostępne pod tym linkiem.

Inteligentny czujnik do uprawy roślin

Inteligentny czujnik działa za pomocą sieci Wi-Fi i aplikacji mobilnej. Na bieżąco będzie on wysyłał informacje do twojego smartfona o stanie gleby, jej wilgotności i nasłonecznieniu rośliny.

Urządzenie jest dostępne pod tym linkiem.

Brelok anti-lost

Mały i tani brelok pozwoli uniknąć sytuacji, w której zapomnisz albo zgubisz jakiś ważny przedmiot, np. klucze. Brelok działa w sieci Wi-Fi oraz z aplikacją mobilną. Producent zapewnia, że oprócz funkcji alarmu brelok posiada również możliwość sprawdzenia dokładnej lokalizacji urządzenia. Połączyć ze smartfonem można jednocześnie do 4 breloków.

Urządzenie jest dostępne pod tym linkiem.

Czytnik kart 3 w 1

Dzięki czytnikowi będziemy mogli otworzyć informacje z różnych nośników na rożnych urządzeniach - zarówno nowej generacji jak i w starszych modelach. Przedstawione urządzenie posiada porty USB, USB C oraz micro USB.

Urządzenie jest dostępne pod tym linkiem.

Pionowa myszka do komputera

Pionowa myszka sprawi, że ręka nie będzie się tak męczyć, jak w przypadku korzystania z tradycyjnych myszek. Urządzenie może być szczególnie przydatne dla tych, którzy dużo czasu spędzają przed komputerem. Dodatkowo ułożenie ręki podczas korzystania z pionowej myszki jest bardziej naturalne. W ofercie producenta znajdziemy myszki zarówno dla osób praworęcznych jak i leworęcznych.

Urządzenie jest dostępne pod tym linkiem.

Mini odkurzacz przenośny Xiaomi Mijia Handheld

Małe, kompaktowe urządzenie, które idealnie sprawdzi się do odkurzania wnętrza samochodu czy trudno dostępnych miejsc. Jak zostało zaznaczone, odkurzacz posiada siłę ssącą 13000 Pa, a czas działania określony został na 30 minut. Wystarczy jedno kliknięcie, aby opróżnić pojemnik na zanieczyszczenia.

Urządzenie jest dostępne pod tym linkiem.

Elektryczny masażer szyi

Elektryczny masażer szyi to urządzenie, które pomoże Ci się zrelaksować po całym dniu pracy. Jest on zasilany przez baterie i posiada 15 różnych trybów masowania. Urządzenie wykorzystuje delikatny prąd elektryczny, aby stymulować mięśnie.

Urządzenie jest dostępne pod tym linkiem.

Gimbal do telefonu Baseus

3-osiowy stabilizator ręczny do telefonu, który umożliwia nagrywanie płynnych filmów i robienie ostrych zdjęć. Funkcje jakie posiada to:stabilizacja trójosiowa, automatyczne śledzenie ruchu, zoom ręczny, fotografowanie panoramiczne, automatyczna kalibracja. Po zainstalowaniu dedykowanej aplikacji można również korzystać z funkcji Timelapse. Jak podaje producent, akumulator (2200 mAh) na jednym naładowaniu może pracować przez 12 godzin.

Urządzenie jest dostępne pod tym linkiem.

Elektryczna ostrzałka do noży

Zamiast kupować nowe noże lub męczyć się z tradycyjną ostrzałką, można kupić ostrzałkę elektryczną. Producent zapewnia, że noże znowu będą ostre w 5 sekund. Ładowanie urządzenia odbywa się za pomocą kabla USB.

Urządzenie jest dostępne pod tym linkiem.

Automatyczny bezdotykowy dozownik mydła

Stylowe i aktualne w obecnych czasach urządzenie przyda się w każdym domu. Dodatkowo z mydła w płynie łatwo można zrobić pianę - wystarczy dodać wodę w proporcji podanej przez producenta. Pozwoli to zaoszczędzić i przy tym przyciągnąć uwagę dzieci i nauczyć je mycia rąk. Ładowanie baterii odbywa się za pomocą kabla USB.

Urządzenie jest dostępne pod tym linkiem.

Przenośny blender

Już niedługo zacznie się sezon świeżych owoców i warzyw - warto być przygotowanym! Producent informuje, że blender pozwoli wycisnąć sok lub zrobić smoothie. Blender można zabrać ze sobą w całości lub wziąć jedynie pojemnik z gotowym smoothie.

Urządzenie jest dostępne pod tym linkiem.

Elektroniczna łyżka-waga kuchenna

Czy idealna waga kuchenna istnieje? Istnieje, jeśli jest to waga, której nie trzeba za każdym razem wyciągać i składać. Łyżka-waga kuchenna przyda się w każdym domu i może nawet zastąpić zwykłe wagi kuchenne. Produkt ma dużo pozytywnych opinii i zdjęć w komentarzach.

Urządzenie jest dostępne pod tym linkiem.

Urządzenie do maseczek DIY

Takie urządzenie będzie pomocne, jeśli lubisz i często robisz maseczki do twarzy. Jak pisze producent, do maseczki można dodać składniki jakie się chcę i w pełni spersonalizować pielęgnację.

Urządzenie jest dostępne pod tym linkiem.

Urządzenie do białego szumu

Jeśli masz problem ze snem lub po prostu lubisz, jak w tle coś gra, może Ci się spodobać to urządzenie z AliExpress. Dostępne dźwięki to biały szum, fale morskie, dźwięk świerszczy, dźwięk deszczu, dźwięk leśnych ptaków, dźwięk strumieni i 3 kołysanki. Urządzenie jest przenośne, czyli zawsze możesz zabrać je ze sobą na przykład w podróż.

Urządzenie jest dostępne pod tym linkiem.

Bezprzewodowa ładowarka - podkładka pod mysz

Proste i niedrogie rozwiązanie dla tych, którzy często zapominają o tym, żeby naładować telefon. Jeśli pracujesz na laptopie lub po prostu często go używasz, może Ci się przydać podkładka pod mysz, która również naładuje Twojego smartfona.

Urządzenie jest dostępne pod tym linkiem.

Elektryczny śrubokręt

Urządzenie znacznie usprawni pracę i pomoże zaoszczędzić sporo czasu. Dodatkowo podczas korzystania z elektrycznego śrubokręta nie będziesz odczuwać dużego zmęczenia w nadgarstku. Sprzedający ma dużo pozytywnych opinii.

Urządzenie jest dostępne pod tym linkiem.

Elektryczny rozdrabniacz do warzyw

Płaczesz za każdym razem, gdy kroisz cebulę? Nie chcesz tracić dużo czasu na krojenie warzyw? Taki elektryczny rozdrabniacz zrobi za ciebie całą robotę. W pokrywce urządzenia znajduje się mały silnik, który można włączyć jednym naciśnięciem. Co więcej, urządzenie nie zajmuje dużo miejsca i nie jest drogie.

Urządzenie jest dostępne pod tym linkiem.

Lampka USB imitująca zachód słońca

Ta lampka USB stała się prawdziwym hitem w social mediach! Nic dziwnego - małe kompaktowe urządzenie sprawi, że w pokoju będzie ładnie i klimatycznie. Urządzenie poprawi nastrój w długie wieczory czy też pomoże w tworzeniu kreatywnych zdjęć lub filmików.

fot. AliExpress

Urządzenie jest dostępne pod tym linkiem.

Przenośna elektryczna suszarka do butów

Wilgotne i ciepłe miejsca są idealnym miejscem dla różnych bakterii. Elektryczna przenośna suszarka do butów jest wygodnym rozwiązaniem tego problemu. Jak twierdzi producent, używać jej można z butami z każdego materiału, w tym też ze skóry. Urządznie można ustawić na 3, 6 lub 9 godzinny tryb pracy.

fot. AliExpress

Urządzenie jest dostępne pod tym linkiem.

Miniodkurzacz

Ciekawy gadżet z wyglądu przypomina wielofunkcjonalnego robota, ale tak naprawdę jest miniodkurzaczem. Może on wciągać mniejsze zabrudzenia na przykład z biurka czy kołdry. Może to być dobre rozwiązanie, jeśli często musisz sprzątać okruszki lub kurz z blatu.

Urządzenie jest dostępne pod tym linkiem.

Dozownik pasty do zębów

Coś dla tych, którzy co rano się spieszą albo po prostu lubią przydatne gadżety. Urządzenie wygląda bardzo elegancko i, co lepsze, ma dużo pozytywnych opinii! Bądź ostrożny, ponieważ istnieje prawdopodobieństwo, że jeśli zaczniesz korzystać z takiego urządzenia, nie będziesz mógł z niego zrezygnować.

Urządzenie jest dostępne pod tym linkiem.

Wskaźnik parametrów ziemi w doniczce

Gadżet idealny dla wszystkich posiadaczy domowej dżungli. Odpowiedni kolor informuje nas o konieczności podlania rośliny, niskim wysyceniu podłoża składnikami odżywczymi, a także pokazuje, gdy poziom nawodnienia oraz mineralizacji ziemi są w normie.

Urządzenie jest dostępne pod tym linkiem.

Automatyczny pojemnik na wykałaczki

Do wyboru jest 5 kolorów, można więc dopasować gadżet do wystroju kuchni. Urządzenie wyposażono w przycisk, który wystarczy nacisnąć, by wygodnie wyjąć podawaną przez pojemnik wykałaczkę.

Urządzenie jest dostępne pod tym linkiem.

Pilot zdalnego sterowania zasilaniem

Dzięki połączeniu ze smartfonem za pomocą Wi-Fi, pozwala na sterowanie podłączonymi do niego urządzeniami. Oprócz obsługi w czasie rzeczywistym, pilot umożliwia też ustawienie harmonogramów włączania i wyłączania zasilania. Dzięki temu inteligentnemu włącznikowi można więc nie tylko wygodnie sterować urządzeniami będąc w domu, ale też posłużyć się nim do symulacji obecności domowników, gdy nikogo nie ma w domu.

Urządzenie jest dostępne pod tym linkiem.

Elektryczna suszarka do butów neutralizująca nieprzyjemne zapachy

Teleskopowa konstrukcja sprawia, że gadżet przyda się do osuszania wnętrza butów w rozmiarach od 28 do 45. Urządzenie nie tylko osusza obuwie, ale ma także działać antybakteryjnie i neutralizować nieprzyjemne zapachy.

Urządzenie jest dostępne pod tym linkiem.

Elektryczny masażer stóp

Ma 9 poziomów intensywności oraz 6 różnych trybów do wyboru. Zajmuje niewiele miejsca, dzięki czemu można zabierać go ze sobą np. udając się w podróż.

Urządzenie jest dostępne pod tym linkiem.

Lampa LED do uprawy roślin

Trzy obręcze, z których składa się lampa, emitują światło, które ma pozytywnie wpływać na rozwój roślin. Wysokość trzonka lampy wynosi 25 cm, a długość przewodu – 80 cm.

Urządzenie jest dostępne pod tym linkiem.

Przenośny nawilżacz powietrza

Zbiornik na wodę zastosowany w tym modelu ma pojemność 300 ml. Ma 2 różne tryby: stały oraz interwałowy. Producent zadbał też o funkcję automatycznego wyłączania oraz możliwość zaplanowania harmonogramu pracy.

Urządzenie jest dostępne pod tym linkiem.

Zegarek na rękę z latarką

Ten zegarek na nylonowym pasku wyposażono w praktyczną funkcję latarki. Ma 4 tryby: wysoki/niski/Flash/SOS. W najwyższym trybie może świecić do 2 godzin. Gadżet ma wyświetlacz LED, który oprócz godziny pokazuje również datę.

Urządzenie jest dostępne pod tym linkiem.

Oczyszczacz wody montowany bezpośrednio na kran

Ten sprytny filtr wody marki Xiaomi rozwiązuje kwestię stojących na kuchennym blacie dzbanków z filtrem. Gadżet wystarczy zamontować bezpośrednio na kranie, by efektywnie oczyścić wodę. Filtr wystarczy wymienić raz na 3 miesiące.

Urządzenie jest dostępne pod tym linkiem.

Miniodkurzacz biurkowy w kształcie zwierzaka

Miniodkurzacz to gadżet przydatny w każdym domowym biurze. Ten model w kształcie uroczego zwierzaka będzie wyglądał doskonale szczególnie na biurku ucznia. Pomoże utrzymać blat w czystości. Pozwoli na łatwe i higieniczne usunięcie pozostałości po struganiu ołówka czy resztek z gumki do mazania.

Urządzenie jest dostępne pod tym linkiem.

Szklany nawilżacz do aromaterapii

Rzadko można spotkać tak stylowe urządzenia, jak ten model. Drewniana podstawa i szklane naczynie wyglądają elegancko i będą pasować do każdego wnętrza. Obsługa odbywa się za pomocą przycisku POWER. Urządzenie jest zasilane sieciowo.

Urządzenie jest dostępne pod tym linkiem.

Lampa UV z uchwytem na smartfon

To nie jest typowa lampa do utrwalania lakieru hybrydowego lub żelu na paznokciach. Ten model pozwala wybrać dokładny czas emisji światła UV, w zależności od użytego materiału. Dodatkowym ułatwieniem jest uchwyt na telefon, dzięki czemu użytkownik w wygodny sposób może wykonać paznokcie wraz z instruktażem z internetu.

Urządzenie jest dostępne pod tym linkiem.

Wielofunkcyjna kostka do ładowania

Takiego gadżetu potrzebowaliśmy. Przy pomocy tej kostki z łatwością można podłączyć kilka urządzeń. Dodatkowym udogodnieniem jest włącznik ON/OFF, dzięki czemu po skończonym ładowaniu nie trzeba wypinać wtyczki z gniazdka.

Urządzenie jest dostępne pod tym linkiem.

Elektryczny rozdrabniacz z mikserem

To sprytne urządzenie 3 w 1: potrafi rozdrabniać, ubijać oraz mieszać. Ma wbudowaną baterię litową o pojemności 1200 mAh. Gadżet jest ładowany przez USB. Czas ładowania wynosi 4 godziny. W zestawie są dwie końcówki – do ubijania i do mieszania – oraz pojemnik siekacza.

Urządzenie jest dostępne pod tym linkiem.

Elektryczna ostrzałka do noży

Idealna propozycja dla posiadaczy noży i tasaków o niestandardowym wymiarze. Nadaje się też do nożyczek i narzędzi warsztatowych, jak śrubokręty. Producent zapewnia, że szlifuje pod odpowiednim kątem.

Urządzenie jest dostępne pod tym linkiem.

Podręczny masażer kręgosłupa

Jeśli dotychczas przed zakupem takiego sprzętu powstrzymywały cię gabaryty mat masujących, możesz już zapomnieć o tych watpliwościach. Ten niewielki masażer posiada dodatkowo funkcję ogrzewania.

Urządzenie jest dostępne pod tym linkiem.

Elektryczny masażer stóp

Ten elektryczny masażer pomoże zrelaksować się i przyniesie ulgę obciążonym stopom. Został wyposażony w specjalne masujące rolki, podzielone na trzy sekcje – przednią, środkową oraz tylnią. Dodatkowo, urządzenie ma funkcję ogrzewania.

Urządzenie jest dostępne pod tym linkiem.

Bezprzewodowa maseczka elektroniczna

Ładowanie tej nietypowej maseczki trwa ok. 2,5 godziny. Po tym czasie urządzenie jest gotowe do pracy przez nawet 5 godzin. Maska ma rzep i gumkę, dzięki czemu użytkowanie musi być naprawdę wygodne.

Urządzenie jest dostępne pod tym linkiem.

Podświetlana tabliczka do notatek

Coś dla tych, którzy potrzebują jasno i wyraźnie napisanych notatek. Dzięki temu gadżetowi nic ci nie umknie. To również doskonałe miejsce, by zostawić wiadomość innemu domownikowi. Do wyboru są też różne kształty, imitujące np. słodkie zwierzątko.

Urządzenie jest dostępne pod tym linkiem.

Polecamy: Lidl zapowiada nowości w sklepach. Jaka elektronika się pojawi?