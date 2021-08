Gainward prezentuje GeForce RTX 30 Phantom+

Gainward zaprezentował swoje warianty rodziny RTX 30. Czy różnią się od zwykłych?

Gainward uchodzi za producenta, którego warianty kart graficznych cechuje duża solidność. W sierpniu 2020 roku jako pierwszy pokazał swoje wersje RTX 30, co miało miejsce dosłownie kilka dni po ich prezentacji przez Nvidię. Teraz prezentuje kolejne warianty - mają one nazwę Phantom+. Z takim przyrostkiem na rynek wchodzą modele GeForce RTX 3090, RTX 3080 Ti, RTX 3080 oraz RTX 3070. W niektórych przypadkach - jak RTX 3090 Phantom+ GS (Golden Sample) - mamy do czynienia z taką samą specyfikacją (TDP 420 W, taktowanie 1845 MHZ, trzy 8-pinowe sloty zasilania, rozmiar 2,7 slota), ale nastąpiła zmiana desingu. Nowy ma przede wszystkim lepiej chłodzić.

Nowe wentylatory są mniejsze od poprzedników - we wspomnianym RTX 3090 mają 136 mm, podczas gdy oryginalne to 138 mm. Widoczna jest także zmiana położenia paska z diodami LED. Na dalsze szczegóły musimy poczekać, póki karty nie trafią do oficjalnej sprzedaży. Kiedy i za ile? To również kwestie, na których wyjaśnienie musimy poczekać. Jedno jest pewne - rodzina RTX 30 rośnie w siłę - i bardzo dobrze. Użytkownicy będą mieli dzięki temu większy wybór.

