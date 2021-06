Gainward prezentuje swoje wersje kart RTX 3080Ti i 3070Ti

Gainward to drugi producent, który pokazał swoje wersje nowych kart Nvidia tuż po ich oficjalnej prezentacji.

Gainward nowymi układami powiększa rodzinę Phoenix. Dwie nowe karty to Gainward GeForce RTX 3080 Ti Phoenix i Gainward GeForce RTX 3070 Ti Phoenix. Obie wykorzystują pełnię możliwości architektury Nvidia Ampere, w tym rdzenie specjalnie stworzone do obsługi ray tracingu. Poza tym w kartach umieszczono rdzenie Tensor trzeciej generacji oraz nowe multiprocesory do strumieniowego przesyłania obrazu. W stosunku do poprzedniej generacji mają zapewniać niemal dwukrotnie większą wydajność na wat.

Nazwa obu kart - i całej rodziny - bierze się od układu chłodzącego, który producent nazwał właśnie Phoenix. Dzięki niemu karta jest bardzo cicha nawet w czasie dużego obciążenia podczas gry. Wykorzystano do konstrukcji ciepłowody U-Type o opatentowanej konstrukcji. Oprócz niego mają także podświetlenie ARGB, sterowane przez najnowsze narzędzie Expertool - umożliwia pełną personalizację efektów.

Specyfikacja kart prezentuje się następująco:

GAINWARD GeForce RTX 3080 Ti / RTX 3070 Ti Phoenix