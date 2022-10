Gainward udowania że jednak można! Unboxing RTX 4090 Phantom "GS"

Do naszej redakcji kolejna już paczka, skrywająca najnowszego GeForce'a RTX 4090. Po raz kolejny zapraszamy na jego "rozpaczkowanie".

NVIDIA zaprezentowała swoje nowe procesory graficzne z serii GeForce RTX 4000 podczas konferencji GTC, ok. dwa tygodnie temu. Poznaliśmy architekturę Ada Lovelace i jej kluczowe funkcje. Dziś jednak, zamiast omawiać nudną specyfikację, przyjrzymy się drugiej karcie, która trafiła do naszej redakcji na testy.

Gainward Phantom GS Kompaktowy RTX 4090 - To tak się da?

Nietrudno odnieść wrażenie, że przy obecnej premierze RTX 4090 część producentów próbuje udowodnić wyższość swojej konstrukcji poprzez... jej długość. Jakby tego było mało, zostały zapowiedziane karty, które mają zajmować nawet 4 pełne sloty w naszej obudowie. Tym bardziej miłym zaskoczeniem był dla mnie pierwszy kontakt z kartą Gainwarda. Model Phantom "GS" jest mi dobrze znany. Miałem okazję sprawdzić zarówno RTX 3080 Ti jak i najmocniejszego RTX 3090 Ti właśnie z tej serii. Podczas testów imponowały kulturą pracy systemu chłodzenia. Cieszę się, że producent nie zdecydował się na znaczne zwiększenie gabarytów.

Zobacz również:

Wymiary karty to: 32,5 x 14 x 7 cm. I choć nie jest to mało to mamy do czynienia z jednym z bardziej "kompaktowych RTX 4090" na rynku. Na pierwszy rzut oka w chłodzeniu również nie zaszły większe zmiany. Dalej mamy do czynienia z konstrukcją posiadająca trzy wentylatory o średnicy 90 mm.

Porównanie wielkości do pada od PS5 ||fot. D.Kujawski/PCWorld.pl fot. D.Kujawski/PCWorld.pl

i do konsoli Xbox One X ||fot. D.Kujawski/PCWorld.pl fot. D.Kujawski/PCWorld.pl

i do GTX 1080 TI.... || fot. D.Kujawski/PCWorld.pl fot. D.Kujawski/PCWorld.pl fot. D.Kujawski/PCWorld.pl

My przystępujemy do testów, by móc podzielić się z Wami naszą opinią oraz wynikami już 12 października!