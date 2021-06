Gainward wprowadza cztery kolorowe modele kart RTX 30 Ti

Gainward zaprezentował dwie edycje RTX 3080 Ti oraz dwie edycje 3070 Ti. Zdecydowanie przyciągają wzrok kolorystyką.

Wszystkiego modele Gainward należą do autorskiej serii STAR. Z jednej strony są ładne i estetyczne, jednak z drugiej kojarzą mi się nieco z plastikowymi zabawkami dla dzieci. No, ale to tylko moje zdanie. Poprzednio producent pokazał modele czerwone, złote i niebieskie, teraz mamy niebieski, biały, czerwony i różowy. Wszystkie łączy jedno - trzy wiatraczki chłodzące.

Gainward RTX 3080 Ti STAR to do wyboru model niebieski lub czerwony. Obie karty są taktowane na 1695 MHz, mają TDP 350 W oraz podpinane są do płyty głównej dwoma złączami 8-pin. Procesor graficzny to GA102-225 z 10240 rdzeniami CUDA. Na pokładzie nie zabrakło 12GB pamięci GDDR6X. Karty już są w sprzedaż, ale jak na razie... tylko w Chinach.

Gainward RTX 3070 to dwie wersje kolorystyczne: biała i różowa. Tutaj zastosowano procesor GA104-400. Taktowanie podkręcone jest do 1800 MHz, a TDP podniesione do 310 W. Procesor dysponuje 6144 rdzeniami CUDA oraz 8GB pamięci GDDR6X. Karty trafią na rynek już jutro, 10 czerwca.

Źródło: VideoCardz