Galactic Civilizations III już dostępne za darmo w Epic Games Store

Pora na kolejne darmowe gry od Epic Games Store. W tym tygodniu otrzymamy znakomitą strategię Galactic Civilizations III, a już za tydzień ciekawą platformówkę - Dandara: Trials of Fear Edition.

Galactic Civilizations III za darmo w Epic Games Store

Sklep Epic Games Store nie przestaje rozpieszczać graczy. W tym tygodniu do swojej biblioteki gier możemy dodać przedstawiciela gier strategicznych 4X - Galactic Civilizations III. Produkcja ta przenosi nas w odległą przyszłość, gdzie jako przywódca jednej z wyjątkowych ras musimy poprowadzić naszą nację do ostatecznej dominacji w galaktyce. Galactic Civilizations III charakteryzuje się: ogromnymi mapami, na których możemy rywalizować nawet z 99 innymi przeciwnikami, swobodą rozgrywki - tylko od nas zależy czy postawimy na dominacje militarną, kulturalną czy zwycięstwo za pomocą dyplomacji oraz niezwykłą głębią rozgrywki (od niespotykanych możliwości rozwoju naszych cywilizacji po personalizację frakcji i statków).

Galactic Civilizations III możecie pobrać już teraz. Gra będzie dostępna za darmo w Epic Games Store do 28 stycznia.

Dandara: Trials of Fear Edition

Wówczas gracze otrzymają dostęp do kolejnej darmowej produkcji. Już teraz wiemy, że będzie to Dandara: Trials of Fear Edition, czyli ciekawa gra z gatunku metroidvania utrzymana w stylu retro.

Zobacz również: PS5 – gdzie i kiedy będzie można kupić konsolę? Kompletna lista sklepów