Galadriela, Elrond, Durin i inni. Bohaterowie Pierścieni Władzy, których musisz znać

Pierwsze odcinki Pierścieni Władzy już za nami. Pojawiło się w nich całkiem sporo bohaterów, zarówno elfów i krasnoludów, jak i ludzi oraz innych istot. Jeśli poczuliście się trochę zagubieni w opowieści, zajrzyjcie do naszego przewodnika – dowiecie się z niego, kim są najważniejsze postacie w serialu Amazon Prime Video.

Spis treści

Galadriela

Aktorka: Morfydd Clark

fot. Amazon Studios

Elfka z plemienia Ñoldorów. Urodziła się w Pierwszej Erze, w krainie za morzem zwanej Amanem. Posiadała moc zaglądania w umysły innych istot. Przybyła do Śródziemia pragnąc zobaczyć jego krainy i objąć którąś z nich we władanie. Za sprzeciwienie się woli władców Amanu nałożono na nią zakaz powrotu do rajskiego kraju, który zdjęto dopiero po wydarzeniach z Władcy Pierścieni. W Drugiej Erze Galadriela otrzymała jeden z Trzech Pierścieni. W serialu Amazona elfka będzie jedną z głównych postaci – walczącą ze złem dowódczynią armii.

Elrond

Aktor: Robert Aramayo

fot. Amazon Studios

Półelf. Przyszedł na świat w Pierwszej Erze na terenie Śródziemia. Mimo że mógł odpłynąć za morze, zdecydował się zostać w ojczystej krainie. Był władcą doliny Rivendell, posiadał dużą moc i wielką mądrość. Powierzono mu jeden z Trzech Pierścieni. Był sojusznikiem Gil-Galada, a także członkiem Ostatniego Sojuszu Elfów i Ludzi. W Pierścieniach Władzy Elrond nie jest jeszcze władcą elfów – poszukuje celu, któremu mógłby podporządkować swoją egzystencję. Ciąży nad nim rodzinna historia – jego ojciec Eärendil pomógł ocalić Śródziemie przez złem, a brat Elros wybrał los śmiertelników i założył Númenor.

Zobacz również:

Gil-Galad

Aktor: Benjamin Walker

fot. Amazon Studios

Potężny król elfów władający krainą zwaną Lindonem. Elfowie z jego królestwa utrzymywali przyjazne relacje z ludźmi z Númenoru. Majestatyczny i mądry Gil-Galad nie zaufał Sauronowi, gdy ten w nowej postaci przybył do krainy elfów.

Míriel

Aktorka: Cynthia Addai-Robinson

fot. Amazon Studios

Królowa regentka Númenoru, wyspy znajdującej się na morzu pomiędzy Amanem a Śródziemiem. Zamieszkiwali ją długowieczni ludzie zaprzyjaźnieni z elfami. Míriel stara się podtrzymywać idylliczną rzeczywistość Númenoru, ale wyczuwa narastające w królestwie napięcie.

Durin IV

Aktor: Owain Arthur

fot. Amazon Studios

Młody książę krasnoludów z podziemnego królestwa Khazad-dûm, we Władcy Pierścieni zwanego Morią. W Drugiej Erze państwo krasnoludów było wspaniałą, pełną cudów krainą. Durin posiadał jeden z Siedmiu Pierścieni podarowanych krasnoludom. Dowodził swoim ludem podczas Ostatniego Sojuszu Elfów i Ludzi.

Isildur

Aktor: Maxim Baldry

fot. Amazon Studios

Żeglarz z Númenoru, który pomógł założyć Gondor, a w późniejszym czasie odciął Jedyny Pierścień z palca Saurona. Wbrew namowom Elronda nie zniszczył jednak artefaktu w ogniu Góry Przeznaczenia, ale przywłaszczył sobie, czym sprowadził na siebie fatum. Odtąd Pierścień nazywano też Zgubą Isildura. Był dalekim przodkiem Aragorna z Władcy Pierścieni. W Pierścieniach Władzy Isildur to młody mężczyzna, który chwile chwały ma wciąż przed sobą. Jest przywiązany do rodziny, ale marzy o odkrywaniu świata.

Celebrimbor

Aktor: Charles Edwards

fot. Amazon Studios

Elf, genialny rzemieślnik i kowal, stworzył Trzy Pierścienie elfów, i pomagał w wykuciu Siedmiu Pierścieni Krasnoludów oraz Dziewięciu przeznaczonych dla ludzi. Był jednym z największych artystów w Śródziemiu, przyjaźnił się też z krasnoludami z Khazad-dûm. Niestety, jego pasja do tworzenia doprowadziła do wzrostu potęgi Saurona.

Nori Brandyfoot

Aktorka: Markella Kavenagh

fot. Amazon Studios

W rozgrywającym się tysiące lat przez Władcą Pierścieni serialu nie będzie co prawda hobbitów, ale pojawią się ich dalecy przodkowie. Nori to członkini nomadycznego plemienia Harfootów. Choć jej pobratymcy wiodą spokojne, ciche życie, Nori jest ciekawa świata i rezolutna. W początkach serialu spotyka tajemniczego mężczyznę, który jak się wydaje, spadł z nieba. Nori będzie musiała zdecydować, czy warto mu zaufać. Jest postacią stworzoną przez scenarzystów.

Disa

Aktorka: Sophia Nomvete

fot. Amazon Studios

Żona Durina IV, pierwsza krasnoludka, która pojawi się w adaptacji dzieła Tolkiena. Disa i Durin tworzą udany związek, który jest podporą królestwa. Disa jest postacią wymyśloną na potrzeby serialu – jej imię prawdopodobnie pochodzi od Dís, siostry Thorina Dębowej Tarczy, która jest jedyną krasnoludką wymienioną z imienia w twórczości Tolkiena.

Arondir

Aktor: Ismael Cruz Córdova

fot. Amazon Studios

Elf, żołnierz z południa Śródziemia. Jego zadaniem jest opieka nad zamieszkującymi te tereny ludźmi, którzy niegdyś zawarli sojusz z Sauronem. Arondira łączy zakazane uczucie z Bronwyn. Elf jest postacią stworzoną na potrzeby serialu.

Bronwyn

Aktorka: Nazanin Boniadi

fot. Amazon Studios

Ludzka uzdrowicielka. Wraz ze swoim synem Theo mieszka w krainie na południu Śródziemia. Stara się ochronić swoich pobratymców i odkupić ich winy z przeszłości. Jest postacią stworzoną przez scenarzystów serialu.

Halbrand

Aktor: Charlie Vickers

fot. Amazon Studios

Najbardziej tajemniczy z bohaterów Pierścieni Władzy. Jest człowiekiem i rozbitkiem, którego los łączy z Galadrielą. Wspólnie odbywają podróż do Númenoru.

Zobacz także: Pierścienie Władzy – czy serial Amazona to adaptacja książki Tolkiena?