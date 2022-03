Galax GeForce RTX 3090 Ti Boomstar to prawdziwy kolos

Nvidia zapowiedziała RTX 3090 Ti już jakiś czas temu i póki co mamy tylko przecieki na ten temat. Dzisiaj kolejny, prezentujący wersję Boomstar.

Gdy RTX 3090 Ti pojawi się na rynku, będzie jego królem - a przynajmniej do czasu debiutu rodziny RTX 40, na co szybko się nie zanosi. Karta ma mieć "potworną wydajność" i kolosalną cenę. Referencyjna została ustalona na 1999 USD, czyli ok. 8,7 tys. zł. Ale to referencyjna - poszczególne warianty od producentów zapewne będą droższe i wątpię, czy model ten będzie dostępny poniżej 9 tys. zł. Najnowsze plotki podają, że premiera tego modelu nastąpi 29 marca. Jak będzie - zobaczymy.

Póki co do serwisu VideoCardz trafiło zdjęcie pokazujące Galax RTX 3090 Ti Boomstar. Będzie to model przeznaczony wyłącznie na rynek chiński, do którego potrzeba dużej obudowy - zajmuje trzy sloty - i mocnego zasilacza. Zdjęcie pokazuje 16-pinowe połączenie zasilania 12VHPWR, które jest częścią standardu PCIe 5.0 i przeznaczono je do dostarczania 600 W mocy. Tyle nie musi być otrzebne - szacowane zapotrzebowanie na moc RTX 3090 Ti wynosi 450 W. Jednak większość modeli może pozostać przy wtyczce 12-pin.

Zobacz również:

Fot. TechSpot

Źródło: TechSpot