Galax nie chce być gorszy od innych - oto biała karta RTX 3080 Ti

Rodzina GALAX Hall of Fame to karty graficzne gotowe na podkręcanie. RTX 3080 Ti od tego producenta to najnowszy model na rynku.

I trzeba przyznać, że GALAX RTX 3080 Ti HOF OC Lab wygląda nieźle, choć oczywiście biały kolor to rzecz niecodzienne spotykana wśród kart graficznych i nie każdemu może się spodobać. Design przypomina model RTX 3090, mamy tu również podpinanie trzema złączami 8-pin każde. Nie ma tu jednak mostka NVLink, dzięki czemu karta jest nieco mniejsza. Jej TDP wynosi 350 W. Już na pierwszy rzut oka widać największą zmianę w stosunku do innych kart z rodziny HOF - jest nią brak wyświetlacza HOF Panel III. Oczywiście nie ma to wpływu na wydajność oraz szybkość działania karty - panel wyświetla tylko informacje i animacje. Dodam jeszcze, że "HOF OC Lab" w nazwie wzięło się od laboratorium producenta, które miało duży udział w przygotowaniu tej karty. Dostępność oraz cena GALAX RTX 3080 Ti HOF OC Lab są jak na razie nieznane. Jednak można podejrzewać, że koszt będzie wysoki - jak ma to miejsce również przy innych kartach Hall Of Fame. Źródło: WCCF Tech