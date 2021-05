Galax ogłasza dwie karty LHR

Jest to pierwszy partner Nvidii, który pokazuje swoje modele LHR. Miłośnicy kryptowalut niemile widziani.

LHR to skrót od Lower Hash Rate. Oznacza to mechanizm ograniczający szybkość wydobywania kryptowalut, który ma skutecznie zniechęcić "górników" do ich wykupywania. Czy to pomoże? Z pewnością... do czasu, aż ktoś nie znajdzie sposobu na ominięcie mechanizmu. Jak na razie dla osób wydobywających Ethereum to bardzo nieciekawa perspektywa. Wszystkie modele kart GeForce w tej wersji mają oznaczenia LHR oraz określone są w specyfikacji jako FG. A co oznacza ten skrót - jedynie Galax wie i nie podzielił się z nikim tą wiedzą (może "For Gamers"?).

W przypadku RTX 3070 szybkość wydobywania Ethereum wynosi 25 MH/s, a przy 3080 jest to 42 MH/s. To rzeczywiście niewielkie wartości, które nie zachęcają do zakupu. Galax nie podaje, kiedy jego wersje kart GeForce wejdą na rynek, ani w jakich cenach. Ale ponieważ już zostały zaprezentowane, można spodziewać się tego w najbliższym czasie.

