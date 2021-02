Galax prezentuje koszmarnie drogie wersje RTX 3090

GALAX GeForce RTX 3090 HOF to karty, dla których określenie "premium" to za mało. Zostały określone jako "ultra premium" i kosztują naprawdę dużo.

Wypada zauważyć, że seria RTX 3090 to karty zaliczające się do górnej półki cenowej, czyli drogie z samej definicji. Cena referencyjna najtańszego wariantu to ponad 7,5 tysiąca złotych. A teraz Galax podbija stawkę i ogłasza oficjalnie RTX 3090 HOF. A konkretnie - trzy autorskie warianty karty graficznej. Są one przeznaczone dla miłośników gier oraz ekstremalnego podkręcania parametrów. Zostanie wyprodukowana ich ograniczona ilość, jednak nie podano dokładnie ilości egzemplarzy, które trafią na rynek. Premiera zaplanowana została na 12 marca, a kilka sklepów online przyjmuje już zamówienia w przedsprzedaży.

Wszystkie trzy warianty mają do dyspozycji 24 GB RAM. A są to:

GALAX GeForce RTX 3090 HOF Limited Edition - 4499 USD (ok. 16 630 zł);

GALAX GeForce RTX 3090 HOF Premium - 3999 USD (ok. 14 800 zł);

GALAX GeForce RTX 3090 HOF - 3899 USD (ok. 14 400 zł).

W Polsce już pojawiła się w X-Kom edycja KFA2 GeForce RTX 3090 HOF 24GB GDDR6X. Ma być rozsyłana od 5 marca, a jej koszt to 10 999,00 zł. Cena prawdopodobnie ulegnie zmianie, a zamawianie karty jest póki co wyłączone.

Galax ogłosił serię HOF zaraz po tym, gdy Nvidia udostępniła kartę 3090 producentom. Nie wiemy, czy ma podobne plany w stosunku do serii RTX 3080 i RTX 3070. W RTX 3090 HOF zwraca uwagę panel, który można umieścić na karcie - ma on wielkość 4,3" i podaje wszystkie dane na temat pracy jej poszczególnych elementów. Jest oczywiście przeznaczony dla miłośników overclockingu, stanowiąc dla nich bezcenną pomoc.

Źródło: VidoeCardz