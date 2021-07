Galaxy A03s - co wiemy o tanim smartfonie Samsunga?

W sieci pojawia się coraz więcej informacji dotyczących najnowszego taniego smartfona Samsunga, czyli modelu Galaxy A03s. Na portalu Geekbench wypatrzono już nawet benchmarki nowego urządzenia.

Co wiemy o Samsungu Galaxy A03s? Przede wszystkim to, że jest on następcą modelu Galaxy A02. W związku z tym możemy oczekiwać, że będzie to smartfon z kategorii tych tanich, dostępnych dla praktycznie każdego użytkownika. Co za tym idzie, nie będzie to telefon, który powali nas na kolana swoją specyfikacją.

Krótki rzut oka na wyniki benchmarków pokazuje nam, że telefon będzie pracował na procesorze Helio G35 SoC. Znajdziemy w nim także 4 GB pamięci RAM, chociaż niewykluczone jest, że producent udostępni nam warianty z większą ilością pamięci operacyjnej. Z wyników testu dowiadujemy się także, że nad pracą całości będzie czuwał system Android 11 z nakładką One UI 3.1.

Wcześniejsze przecieki informowały nas także o obecności wyświetlacza LCD o przekątnej 6,5 cala z notchem na kamerę do selfie 5 MP umieszczonym na środku. Główny aparat ma posiadać obiektyw o 13 MP rozdzielczości oraz dwa obiektywy o 2 MP rozdzielczości każdy. Możemy więc zakładać, że są to obiektywy makro oraz głębi. Będzie to więc dokładnie taki sam zestaw, jaki znajdziemy w obecnie dostępnym Galaxy A02s.

Na ten moment nie wiemy więcej na temat nowego taniego urządzenia Samsunga. Możemy zakładać, że, wzorem swojego poprzednika, znajdziemy w nim wejście słuchawkowe oraz port USB Typu C. Będzie to więc poprawa w stosunku do modelu Galaxy A02, w którym znajdziemy port microUSB. Zakładamy, że nowy model będzie wyposażony w baterię o pojemności 5000 mAh, lub mocniejszą. Znajdziemy w nim także miejsce na dwie karty nanoSIM oraz kartę pamięci microSD. Czytnik linii papilarnych ma zostać umieszczony na przycisku z boku urządzenia. Wymiary nowego Galaxy to 166,6 x 75,9 x 9,1 mm (9,5 mm z wysepką na aparat).

