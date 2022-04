Galaxy A04s zadebiutuje z potrójnym aparatem fotograficznym i portem audio 3,5 mm

Galaxy A33 i Galaxy A53 to prawdopodobnie najgorętsze obecnie telefony Samsunga ze średniej półki, ale firma ma jeszcze co najmniej kilka innych budżetowych urządzeń, które pojawią się na rynku w tym roku. Jednym z nich jest podobno Galaxy A04s, a jego domniemany wygląd właśnie wyciekł w wysokiej rozdzielczości na fanowskich renderach opartych na oficjalnej specyfikacji.

Niezapowiedziany telefon Samsunga ze średniej półki ma konstrukcję unibody, co oznacza, że zamiast metalowej ramki oddzielającej wyświetlacz od tylnego panelu, tylna pokrywa owija się wokół krawędzi telefonu.

Zobacz również:

Z tyłu telefonu znajdują się trzy główne aparaty fotograficzne, a według nieoficjalnych renderów poniżej, każdy aparat ma swoje indywidualne wycięcie, a nie wszystkie trzy znajdują się w jednej obudowie aparatu (przez GizNext / @OnLeaks).

And now comes your very first look at the #Samsung #GalaxyA04s! (360° video + gorgeous 5K renders + dimensions) #FutureSquad



This exclusive comes on behalf of @GizNext -> https://t.co/dP0rmyndAL pic.twitter.com/VTo4e8kCmV