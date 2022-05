Galaxy A22 5G za darmo! Sprawdź, jak otrzymać smartfon

Promocje na smartfony Galaxy trwają w najlepsze, a tym razem można otrzymać smartfon Galaxy A22 5G zupełnie za darmo! Firma przywróciła w Indiach swoją popularną promocję "Samsung Big TV Days".

Galaxy A22 5G Fot. Samsung

Każdy klient, który zdecyduje się na zakup wybranych modeli telewizorów Samsung z wyższej półki, otrzyma smartfon Galaxy A22 5G za darmo zupełnie za darmo! Jest to dodatek do oferowanego cashbacku do 20%. Oprócz powyższego modelu, otrzymać można również najnowszego Galaxy S22 Ultra.

Samsung jest szczególnie zainteresowany zwiększeniem swojego udziału w indyjskim rynku telewizorów. Już teraz ma 32% udziału w tym rynku, a w najbliższej przyszłości chce go zwiększyć do 36%. W tym celu firma będzie teraz sprzedawać telewizory za pośrednictwem sklepów mobilnych w całych Indiach.

Osoby, które zakupią wybrane modele telewizorów Neo QLED i QLED, 75-calowy telewizor Frame oraz 75-calowe i starsze modele telewizorów Crystal 4K UHD otrzymają za darmo Galaxy A22 5G.

Oferty te są dostępne we wszystkich wiodących sklepach z elektroniką użytkową w Indiach. Należy pamiętać, że te darmowe prezenty są dostępne tylko przez ograniczony czas. Promocja zakończy się 30 czerwca 2022 roku. Jeśli więc chciałeś kupić telewizor Samsung w Indiach, teraz jest idealny moment, aby uzyskać jak najwięcej korzyści.