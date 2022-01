Galaxy A33 - tani Samsung z 5G i szybkim ładowaniem

Właśnie poznaliśmy kluczowe szczegóły specyfikacji jednego z najbardziej oczekiwanych smartfonów Samsung Galaxy.

Według najnowszych wieści nowy smartfon Samsung Galaxy serii A przeszedł przez FFC. Dzięki temu jesteśmy w stanie dowiedzieć się więcej na temat dokładnej specyfikacji urządzenia. Okazuje się, że Samsung Galaxy A33 5G opatrzony numerem SM-A336B będzie posiadał szybkie ładowanie.

Powołując się na dane umieszczone na FFC, telefon będzie miał wbudowaną baterię o pojemności 5000 mAh z numerem części EB-BA336ABY. Urządzenie będzie dostarczane z adapterem USB-C o mocy 25 W. Co ważne, rozmiar wyświetlacza zgadza się z tym co wiedzieliśmy do tej pory, to znaczy, że będzie w rozmiarze 6,4-cala z wycięciem w kształcie kropli wody u góry ekranu. Ponadto z tyłu mają znajdować się trzy aparaty o nieznanej jeszcze rozdzielczości.

Co ciekawe, smartfon nie będzie posiadał slotu na kartę microSD, ani gniazda mini-jack na słuchawki.

Źródło: gsmarena