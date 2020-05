Galaxy A41 - sprawdzamy wydajność nowego smartfona z procesorem Helio P65

Samsung dosyć niespodziewanie zaprezentował przystępnego cenowo Galaxy A41. Smartfon wyposażono w niespotykany dotychczas procesor. Sprawdzamy jego wydajność i analizujemy, czy warto zainteresować się Galaxy A41.

Samsung zaprezentował Galaxy A41 na początku tego miesiąca. Co ciekawe smartfon z ekranem o przekątnej 6,1 cala określany jest przez producenta jako kompaktowy, ale nie to będzie tematem dzisiejszych rozważań. Galaxy A41 jest jednym z pierwszych smartfonów na rynku z procesorem MediaTek Helio P65 wykonanym w 12 nm procesie technologicznym.

Premiera Samsunga Galaxy A41, który dostępny jest już w sprzedaży w naszym kraju w cenie detalicznej 1299 zł nieco nas zaskoczyła i postanowiliśmy przyjrzeć się wydajności zastosowanego w tym smartfonie procesora.

Portal GalaxyClub otrzymał już egzemplarz do testów, a redaktorzy przygotowali dosyć dogłębne testy sprawdzające wydajność nowego urządzenia. Czy Samsung Galaxy A41 jest wydajniejszy od swojego poprzednika - Galaxy A40? Jak wydajność Galaxy A41 wypada w porównaniu do droższego brata Galaxy A51? Czas odpowiedzieć na te pytania i przeanalizować czy Samsung Galaxy A41 to atrakcyjna propozycja w cenie do 1400 zł?

Zeszłoroczne modele z rodziny Galaxy A wykorzystywały autorskie układy Exynos. W tym roku droższe modele z rodziny A korzystają z układów Samsung Exynos lub Qualcomm Snapdragon, a tańsze, do których zalicza się Samsung Galaxy A41 wyposażane są w procesory MediaTek'a.

Jak zatem wypada w testach syntetycznych najwydajniejszy Samsung Galaxy A 2020 z procesorem MediaTek?

Okazuje się, że wydajność procesora Samsunga Galaxy A41 nie jest o wiele niższa od droższego Galaxy A51 z procesorem Exynos 9611. Luka w wydajności, która w zeszłym roku istniała pomiędzy Galaxy A40, a Galaxy A50 została praktycznie wyeliminowana.

Nieco inaczej sprawa wygląda w kwestii wbudowanego układu graficznego. Galaxy A41 jest o około 50 procent wydajniejszy od Galaxy A40, ale jednocześnie sporo brakuje mu, aby dogonić Galaxy A51.

Podobnie sprawa wygląda w kwestii wydajności wbudowanej pamięci masowej. Jest ona znacznie szybsza, niż w Galaxy A40, ale jednocześnie wolniejsza od pamięci zastosowanej w Galaxy A51.

Podsumowując Samsung Galaxy A41 to ciekawa, bardziej kompaktowa i tańsza alternatywa dla Galaxy A51. Jeżeli nie zamierzasz grać w gry różnica w wydajności pomiędzy oboma urządzeniami pozostanie niezauważalna.

Sprawdź, ile kosztuje Samsung Galaxy A41

Źródło: galaxyclub.nl