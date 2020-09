Galaxy A42 5G oficjalnie - najtańszy Samsung z 5G lepszy, niż myślałem

Samsung zaprezentował kilka tańszych urządzeń. Najciekawszy z nich jest smartfon Galaxy A42 5G - najtańsze urządzenie koreańskiego producenta z 5G. Co oferuje i czy warto się nim zainteresować?

Na wydarzeniu Life Unstoppable, którego niewątpliwą gwiazdą był Galaxy Z Fold2, Samsung zaprezentował również szereg tańszych urządzeń, których nie pokazano na Galaxy Unpacked. Na rynku pojawiły się Galaxy Tab A7, Galaxy Fit 2 oraz Galaxy A42 5G. Dziś zajmę się ostatnim z urządzeń - najtańszym smartfonem Samsunga z wbudowanym modemem sieci 5G.

Samsung Galaxy A42 5G Źródło: gizchina.com

Galaxy A42 5G to przedstawiciel niższego segmentu z rodziny Galaxy A. To również najtańszy smartfon Samsunga z 5G i jeden z najtańszych smartfonów z 5G, jakie do tej pory pojawiły się na rynku.

Samsung nie poinformował jeszcze kiedy pierwsze egzemplarze trafią na półki sklepowe, ale znamy już specyfikację techniczną smartfona. Jest ona zaskakująco interesująca.

Galaxy A42 5G posiada ekran AMOLED o przekątnej 6,6 cala z niewielkim wcięciem w kształcie kropli wody. Samsung nie podał więcej szczegółów, ale zakładamy, że będzie to panel o rozdzielczości Full HD+ z wbudowanym czytnikiem linii papilarnych. Na oficjalnych zdjęciach prasowych nie widać, aby urządzenie miało czytnik linii papilarnych na pleckach lub w przycisku zasilania.

Smartfon trafił już wcześniej do bazy danych Geekbench, dzięki której wiemy, że w środku znajduje się procesor Qualcomm Snpadragon 690 z kartą graficzną Adreno 619. Bazowa wersja zaoferuje 4 GB pamięci operacyjnej. Na rynek trafią również bogatsze odmiany.

Z tyłu znajdziemy cztery aparaty umieszczone w kwadratowej obudowie. Niestety nie znamy specyfikacji technicznej czujników. Dokumenty certyfikacyjne wskazują na obecność akumulatora o pojemności 5000 mAh z obsługą szybkiego ładowania przewodowego. Smartfon pracować będzie pod kontrolą Android 10 z nakładką One UI.

Źródło: gizchina.com