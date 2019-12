Galaxy A50 otrzyma ulepszenie aparatu i Wi-fi

Samsung zaczyna rozprowadzanie aktualizacji, która podrasowuje firmware Galaxy A50. Można spodziewać się lepszego działania aparatu oraz połączenia Wi-fi.

Samsung Galaxy A50 to jeden z mocniejszych średniaków z Korei Południowej, a niedługo zobaczymy jego następcę - model A51. Mimo to Samsung cały czas dba użytkowników i trzyma się planu aktualizacji. Dziś w Indiach oraz kilku krajach Azji pojawiła się nowa do pobrania. Ma 640MB i oznaczona jest kodem A505FDDU3ASL5. Przynosi grudniową łatkę bezpieczeństwa, a na liście poprawek znajdziemy między innymi ulepszenia aparatu - obejmują one poprawkę mechanizmów stabilizacji oraz polepszenie jakości wykonywanych zdjęć. Funkcja Smart Capture umożliwi wykonywanie dłuższych zrzutów ekranu, dodawanie adnotacji oraz dzielenie się grafikami bezpośrednio w galerii. W przypadku połączenia bezprzewodowego wprowadzono aktualizacje mające na celu zwiększenie stabilności transferu danych.

Tu warto przypomnieć, że przy ostatniej poprawce firmware A50 Samsung zaliczył wizerunkową wpadkę - wielu użytkowników po jej instalacji nie mogło zalogować się do urządzenia za pomocą odcisku palca. Wypuszczenie łatki zajęło producentowi niemal tydzień. Jako że do Polski jeszcze nowe poprawki nie dotarły, będziemy śledzić, czy na świecie nie odnotowano znowu podobnych incydentów, zanim polecimy naszym Czytelnikom pobranie pliku i aktualizację firmware.