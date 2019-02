Galaxy A50 - specyfikacja,cena, data premiery (plotki i przecieki)

Chociaż Galaxy S10 i nieznany bliżej składany smartfon to główne, co w ostatnich miesiącach kojarzy z Samsungiem, koreański producent ma w zanadrzu jeszcze inne urządzenia. Jednym z nich jest Galaxy A50.

Galaxy A50 - specyfikacja

O specyfikacji Samsung Galaxy A50 krążą w internecie różne przecieki, a niedawno wyciekł render (zaprezentowała go strona PriceKart), ukazujący elementy znajdujące w obudowie. Jak widzimy, ten smartfon ma mieć potrójny aparat tylny 25+5+8 Mpix, wyświetlacz Infinity-U o przekątnej 6,4" z notchem w kształcie łzy, gdzie znajdzie się aparat selfie z matrycą 25 Mpix. Pod wyświetlaczem znajdzie się czytnik linii papilarnych (rozwiązanie, które zostało zastosowane w Galaxy S10). Na spodzie widać wejście jack 3,5 mm oraz port USB-C.

Z innego wycieku dowiadujemy się, że Galaxy A50 będzie pokazywać obraz w jakości Full HD+, a za jego działanie ma odpowiadać 8-rdzeniowy procesor Exynos 9610. W zależności od wybranego wariantu, będzie mieć 4 lub 6 GB RAM. Miejsce na dane to co najmniej 64 GB - prawdopodobnie pojawi się również opcja z 128 GB miejsca. Smartfon Samsung będzie używać akumulatora o pojemności 4000 mAh. Ma działać pod kontrolą system,u operacyjnego Android 9 Pie z nakładką One UI. Niektóre źródła sugerują, że będzie dostępny model standardowy oraz wariant Dual SIM.

Galaxy A50 - data premiery

W tej chwili nie ma żadnych informacji na temat daty premiery. Prawdopodobnie dowiemy się czegoś więcej w trakcie Mobile World Congress.

Galaxy A50 - ceny

W tej chwili nie ma żadnych informacji na temat cen za modele Galaxy A50. Prawdopodobnie dowiemy się czegoś więcej w trakcie Mobile World Congress.