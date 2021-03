Galaxy A50 w końcu z Androidem 11! Sprawdź, jak zainstalować.

Samsung udostępnił Androida 11 z nakładką One UI 3.0 dla popularnego średniaka z 2019 roku. Sprawdź, jak zainstalować nowe oprogramowanie na Twoim egzemplarzu.

Samsung Galaxy A50 to niespełna dwuletni średniak, który był niezwykle popularny w 2019 i na początku 2020 roku. Urządzenie to sprzedawało się rewelacyjnie u największych operatorów w naszym kraju oraz w wolnej sprzedaży. Smartfon zadebiutował na rynku z Androidem 9.0 Pie na pokładzie i otrzymał aktualizację do Androida 10 z One UI 2.5.

Samsung Galaxy A50

Koreańczycy udostępnili właśnie aktualizację, która wprowadza Androida 11 (sprawdź, czy Twój smartfon otrzyma aktualizację) wraz z nakładką One UI 3.1 na Galaxy A50. Oprogramowanie o numerze kompilacji A505FDDU7CUBC waży 1,8 GB i przy okazji wprowadza poprawki zabezpieczeń datowane na 1 marca 2021 roku.

Nowe oprogramowanie wprowadza wszystkie nowości Androida 11 oraz odświeżoną wersję nakładki One UI 3.1. Prawdopodobnie jest to ostatnia aktualizacja rozwojowa dla Samsunga Galaxy A50. Na rynku dostępny jest już Galaxy A51, a Samsung przygotowuje się do wprowadzenia na rynek modelu Galaxy A52.

Aby sprawdzić dostępność aktualizacji oprogramowania należy przejść od Ustawienia > Aktualizacja oprogramowania > Pobierz i zainstaluj.

Źródło: sammobile.com