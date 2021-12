Galaxy A53 w produkcji? Premiera może być bliżej niż myślimy

Według najnowszego raportu, Samsung zaczął produkcję następcy Galaxy A52 w Indiach. Smartfon może pojawić się mniej niż rok po swoim poprzedniku.

Galaxy A52 jest doskonałym telefonem klasy średniej, który nadal trzyma się bardzo dobrze siedem miesięcy po swoim debiucie. Jego sequel, Galaxy A53, dla niektórych jest o wiele większym powodem do ekscytacji, niż flagowy Galaxy S22.

Biorąc pod uwagę, że Galaxy A52 został ogłoszony w marcu i trafił do sprzedaży w tym samym miesiącu, jestem jednak trochę sceptyczny wobec tego raportu. Co prawda, Samsung czasami uruchamia sequele istniejących telefonów zaledwie kilka miesięcy po ich premierze. W przypadku Galaxy A52, zajęło to firmie więcej niż rok, aby wprowadzić go na rynek po Galaxy A51 (który pojawił się w grudniu 2019 roku).

Chodzi tutaj o to, że Samsung może, ale nie musi wypuścić Galaxy A53 przed marcem przyszłego roku. Na pewno dość dużą rolę wciąż odgrywać będzie globalny niedoborów chipów, który ogromnie spowolnił produkcję wielu smartfonów na całym świecie. Możemy jednak założyć, że Galaxy A53 będzie kolejnym smartfonem klasy średniej od Samsunga, który zaoferuje doskonały stosunek jakości do ceny oraz wiele funkcji flagowych.