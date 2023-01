Galaxy A54 5G na kolejnych przeciekach! Nadchodzi świetny smartfon ze średniej półki cenowej

Nowy smartfon Samsunga najprawdopodobniej zadebiutuje jeszcze w tym miesiącu.

Galaxy A54 5G będzie kontynuacją jednego z najciekawszych smartfonów, jakie można obecnie kupić za mniej niż 2000 zł, czyli modelu A53 5G. Nie znamy dokładnej daty premiery urządzenia, ale większość wczesnych spekulacji zakłada, że będzie to styczeń tego roku. Prezentacja powinna więc odbyć się już niedługo, chociaż istnieje możliwość, że Samsung przeniesie ją na lutowe wydarzenie Galaxy Unpacked.

Przed premierą urządzenia do sieci wyciekło sporo renderów, dzięki którym poznaliśmy design urządzenia. Galaxy A54 5G wygląda nie tylko podobnie do swojego poprzednika, ale i do flagowców z serii Galaxy S23. Wspólnym mianownikiem tych telefonów jest przede wszystkim wysepka z aparatami, która została wtopiona w obudowę urządzenia.

Źródło: MySmartPrice Źródło: MySmartPrice

W ciągu ostatnich dni w sieci pojawiły się także zdjęcia prezentujące front urządzenia. Oprócz modelu A54 5G do sieci trafiły również rendery wariantu A34 5G. Urządzenia wyraźnie różnią się od siebie sposobem umieszczenia aparatu do selfie.

Galaxy A54 5G Źródło: MySmartPrice Galaxy A34 5G Źródło: MySmartPrice

Według platformy Geekbench, aktualny model, Galaxy A53 5G może pochwalić się wynikiem 676 w teście wydajności jednego rdzenia oraz 1765 w teście wielu rdzeni. Jeśli więc porównamy to z przeciekami dotyczącymi A54, którego sercem będzie nadchodzący Exynos 1380, różnica jest naprawdę spora - około 15-20% na korzyść nowej konstrukcji. Co więcej, są to dopiero pierwsze testy, możemy więc spodziewać się dalszych optymalizacji i jeszcze wyższych wyników.