Galaxy A54 5G na nowych przeciekach! Poznaliśmy wielkość baterii oraz moc ładowania

Smartfon najprawdopodobniej zadebiutuje na rynku w pierwszym kwartale tego roku.

Galaxy A54 5G będzie kontynuacją jednego z najciekawszych smartfonów, jakie można obecnie kupić za mniej niż 2000 zł, czyli modelu A53 5G. Nie znamy dokładnej daty premiery urządzenia, ale większość wczesnych spekulacji zakłada, że będzie to pierwszy kwartał tego roku. Prezentacja powinna więc odbyć się już niedługo.

Przed premierą urządzenia do sieci wyciekło sporo renderów, dzięki którym poznaliśmy design smartfona. Galaxy A54 5G wygląda nie tylko podobnie do swojego poprzednika, ale i do flagowców z serii Galaxy S23. Wspólnym mianownikiem tych telefonów jest przede wszystkim wysepka z aparatami, która została wtopiona w obudowę telefonu.

Źródło: MySmartPrice Źródło: MySmartPrice

Najnowsze branżowe wiadomości wskazują na konkretne specyfikacje dotyczące baterii oraz mocy ładowania w modelu A54 5G. Smartfon najprawdopodobniej otrzyma ogniwo o pojemności 5000 mAh co oznacza, że wielkość baterii nie ulegnie poprawie względem zeszłorocznej wersji urządzenia. Podobnie prezentuje się kwestia ładowarki, która będzie oferowała maksymalnie 25 W mocy, czyli tyle samo ile w modelu A53 5G.

Starsze warianty z serii Galaxy A zazwyczaj miały swoją premierę w okolicach marca - tak było zarówno w przypadku Galaxy A52, jak i Galaxy A53. Jeżeli Samsung zdecyduje się na utrzymanie swojego cyklu wydawania średniopółkowych smartfonów, to pokaz modelu Galaxy A54 powinniśmy zobaczyć w ciągu najbliższych dwóch miesięcy.