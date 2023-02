Galaxy A54 5G po raz kolejny pojawił się w sieci! Premiera smartfona zbliża się wielkimi krokami

Popularna seria śreniopółkowców Samsunga zostanie niedługo wzbogacona o nowy model.

Koreański gigant technologiczny przygotował na 2023 rok sporo premier. Na rynku pojawiły się już najnowsze flagowce z serii Galaxy S23, a w ciągu najbliższych miesięcy spodziewamy się również pokazu Galaxy A54 5G oraz wakacyjnego eventu, na którym Samsung zaprezentuje nowe składane smartfony z linii Galaxy Z. To jeszcze nie wszystko, a fani marki mogą czekać również na premierę kolejnego urządzenia należącego do, zawieszonej przez jakiś czas, serii Fan Edition.

Nie mamy jednak wątpliwości co do tego, że to właśnie Galaxy A54 5G będzie jedną z najciekawszych premier koreańskiego producenta w tym roku. Poprzedni model urządzenia okazał się jednym solidnym średniopółkowcem, który do dzisiaj pozostaje dobrą propozycją dla użytkowników, poszukujących smartfona za mniej niż 2000 zł. Nie znamy jeszcze dokładnej daty premiery urządzenia, ale Galaxy A54 5G po raz kolejny pojawił się w sieci - co zwiastuje, że debiut telefonu może nastąpić wkrótce.

Źródło: MySmartPrice

Tym razem smartfon został zauważony na stronie Google Play, potwierdzając tym samym część swojej specyfikacji. Urządzenie zadebiutuje z najnowszym Androidem 13, który wspierany będzie przez 6 GB pamięci RAM. Smartfon ma wykorzystywać procesor Exynos 1380, czyli następcę chipsetu z zeszłego roku. Według testów syntetycznych tegoroczna jednostka jest lepsza od swojego poprzednika we wszystkim. Możemy więc oczekiwać, że Galaxy A54 5G będzie znacznie szybszy od starszego modelu z serii oraz lepiej poradzi sobie z zarządzeniem energią.

Segment urządzeń mobilnych ze średniej półki cenowej zapowiada się w tym roku naprawdę ciekawie, a nowy Samsung będzie miał sporą konkurencję. Jeszcze na początku tego roku (28 lutego) na rynku zadebiutuje nowy Realme GT3, który zaoferuje solidne podzespoły oraz szybkie ładowanie o mocy 240 W. Kolejnym smartfonem w tej kategorii będzie Nothing Phone (2), który ma gwarantować w tym roku bardziej flagowe doświadczenia, ale z całą pewnością nie trafi do sklepów w cenie tegorocznych Galaxy S23. Konkurencja zapowiada się więc naprawdę interesująco.