Galaxy A54 5G pojawił się na oficjalnej stronie Samsunga! Premiera smartfona coraz bliżej

Nowy średniopółkowiec koreańskiego producenta może zadebiutować na rynku jeszcze w pierwszym kwartale tego roku.

Ile będzie kosztował Galaxy A54 5G?

Galaxy A54 5G będzie następcą popularnego A53 5G, który do dzisiaj pozostaje jednym z najlepszych smartfonów, jakie możemy dostać za mniej niż 2000 zł. Smartfon ma więc celować w średnią półkę cenową, ale warto zauważyć, że kwota w jakiej zadebiutuje urządzenie może nie być początkowo zbyt atrakcyjna. Jak wspomniałem wcześniej - Galaxy A53 5G to jeden z ciekawszych, relatywnie tanich, smartfonów, a za nowy model zapłacimy dzisiaj 1699 zł. Smartfon zadebiutował jednak w znacznie wyższej cenie, która w dniu premiery wynosiła ponad 2000 zł.

Spróbujmy więc wycenić nowego Galaxy A54 5G na podstawie wzrostu cen flagowej serii tego samego producenta. Zeszłoroczny Galaxy S22, w wariancie wyposażonym w 8 GB pamięci RAM oraz 128 GB pamięci wewnętrznej, kosztował w dniu premiery 3999 zł. Jego następca - czyli Galaxy S23 w analogicznej wersji - zadebiutował w znacznie wyższej kwocie, która wynosi 4599 zł, co oznacza podwyżkę o 600 zł. Jeżeli Samsung zdecyduje się na podobny zabieg w przypadku modelu A54 5G, to jego cena może wynieść około 2600 zł za model oferujący 128 GB pamięci wewnętrznej.

Dokłada data premiery urządzenia nie została jeszcze zapowiedziana przez producenta, ale smartfon pojawił się już na stronie Samsunga. Model otrzyma numer SM-A546B i prawdopodobnie pojawi się na rynku jeszcze w pierwszym kwartale tego roku.

Galaxy A54 5G będzie wyraźnie mocniejszy od swojego poprzednika

Większość wczesnych przecieków dotycząc urządzenia wskazuje na to, że będzie on podobny do modeli z flagowej serii Galaxy S23 - możliwe więc, że na pleckach znajdziemy obiektywy wtopione w obudowę smartfona. Przyznam, że uważam to za bardzo estetyczne rozwiązanie, a więc cieszy mnie, że Samsung rozważa wprowadzenie tej konstrukcji to większej ilości modeli.

Front urządzenia zajmie ekran o przekątnej 6.4-cala, którego maksymalna częstotliwość odświeżania obrazu wyniesie 120 Hz. Możemy więc liczyć na płynne animacje systemu o co z całą pewnością zadba również nowy Android 13 oraz nakładka One UI 5.1.

W sieci pojawiły się także pierwsze testy wydajnościowe smartfona. Według platformy Geekbench, aktualny model, Galaxy A53 5G może pochwalić się wynikiem 676 w teście jednordzeniowym oraz 1765 w teście wielordzeniowym. Jeśli więc porównamy to z przeciekami dotyczącymi A54, którego sercem będzie nadchodzący Exynos 1380, różnica jest naprawdę spora - około 15-20% na korzyść nowej konstrukcji. Co więcej, są to dopiero pierwsze testy, możemy więc spodziewać się dalszych optymalizacji i jeszcze wyższych wyników.