Galaxy A54 będzie miał wiele wspólnego z Galaxy S23! Przygotujcie się na solidnego, ale nudnego średniaka

Koreański gigant technologiczny planuje premierę kolejnego smartfona, który już 16 marca ma pojawić się na pierwszym rynku. Krajem, od którego Samsung rozpocznie prezentację modelu Galaxy A54, będą Indie. Większość przecieków, oraz wczesnych informacji na temat urządzenia, sugeruje, że będzie to solidny średniak. Co więcej, istnieje kilka podobieństw między nowym A54, a topowymi modelami z serii Galaxy S23.

Przede wszystkim nowy smartfon otrzyma design inspirowany droższymi flagowcami. Tyczy się to głównie plecków smartfona, na których znajdziemy obiektywy wtopione w obudowę urządzenia. Zdecydowanie ważniejszym podobieństwem jest liczba aktualizacji, na które mogą liczyć przyszli użytkownicy modelu A54 5G. Smartfon otrzyma 4 duże upgrade'y do kolejnych wersji systemu Android oraz 5 lat aktualizacji zabezpieczeń.

