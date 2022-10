Galaxy A54 będzie słabszy niż OPPO Reno 9? Przyszłoroczne smartfony ze średniej półki zapowiadają się bardzo ciekawie

Model Galaxy A54 od Samsunga prawdopodobnie pojawi się na rynku w pierwszym kwartale 2023 roku. Wkrótce mamy również zobaczyć debiut OPPO Reno 9, który będzie jego bezpośrednim konkurentem.

Źródło: Twitter / LetsGoDigital

Galaxy A53 i OPPO Reno 9 - Kiedy zadebiutują?

Model Galaxy A53 cieszy się sporą popularnością i jest obecnie jednym z najciekawszych smartfonów do 2000 zł. Telefon posiada unikalny design, solidne podzespoły i bardzo dobry, jak na tę półkę cenową, zestaw obiektywów. Wygląda jednak na to, że kolejna odsłona urządzenia będzie miała znacznie mocniejszą konkurencję na rynku, a będzie nią OPPO Reno 9.

Dokładne daty premier obu smartfonów nie są jeszcze znane, ale branżowe przecieki sugerują, że chińska marka ma zaprezentować kolejne modele już wkrótce. Początkowo mają się one pojawić na azjatyckim rynku. Debiut Galaxy A54 najprawdopodobniej odbędzie się w pierwszym kwartale 2023 roku lub w pierwszych miesiącach drugiego kwartału (A53 miał swoją premierę w marcu 2022 roku).

Źródło: Twitter / LetsGoDigital

Galaxy A53 i OPPO Reno 9 - Co wiemy na temat smartfonów?

Samsung Galaxy A54 ma zostać wyposażony w aparat główny o rozdzielczości 50 Mpix. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że tegoroczny model A53 posiada kamerę o rozdzielczości 64 Mpix. Oznacza to, że urządzenie czeka zauważalna - negatywna - zmiana, jednak wcale nie musi ona oznaczać osłabienia wyspy z obiektywami.

Bardzo możliwe, że koreańska marka zdecyduje się na wykorzystanie aparatu oferującego mniejszą rozdzielczość w zmian za lepszy czujnik niż ten wykorzystany w modelu Galaxy A54. Z całą pewnością Samsung będzie musiał się postarać, bo już teraz wiemy, że OPPO Reno 9 otrzyma kamerę główną o rozdzielczości 64 Mpix, wspieraną przez dwa dodatkowe obiektywy.

Źródło: Twitter / TheGalox_

Model Reno 9 zostanie wyposażony w 6.7 calowy wyświetlacz oraz baterię o pojemności 4500 mAh. Są to dość standardowe podzespoły, jednak tym co wyróżnia średniopółkowe smartfony marki OPPO na tle konkurencji, jest ich unikalny design. Reno 7 posiadał posiadał plecki wykonane z materiału symulującego skórę, a Reno 8 oferuje wyjątkowy design wyspy z obiektywami. Mam nieodparte wrażenie, że OPPO projektuje obecnie jedne z najładniejszych smartfonów na rynku.

OPPO Reno 8 Źródło: Pocket-lint.com

Wiele wskazuje na to, że rok 2023 będzie obfitował w intrygujące premiery smartfonów ze średniej półki cenowej. Jeżeli już teraz jesteście zainteresowani zakupem urządzenia do 1500 zł, to warto sprawdzić nasze zestawienie najlepszych telefonów w tej cenie.