Galaxy A54 dostaje zupełnie nową funkcję! Wszystko dzięki najnowszej łatce Samsunga

Samsung ma świetną opinię jeśli chodzi o aktualizowanie swoich urządzeń. Najnowszy przedstawiciel średniej półki od koreańskiego producenta dzięki temu dostanie teraz nowe możliwości manipulacji obrazami.

Galaxy A54 od Samsunga został przywitany przesz fanów bardzo ciepło. Kolejny przedstawiciel średniopółkowej serii Samsunga przyniósł w sumie wszystko to, czego od niego oczekiwaliśmy - odświeżony design, lepsze podzespoły i kilka interesujących, nowych funkcji. Był to więc idealny przepis na odświeżenie serii bez większych, rewolucyjnych zmian. Jednak Samsung nie poprzestał na samej premierze i co miesiąc przygotowuje dla telefonu kolejne aktualizacje, dzięki którym ma on w zanadrzu coraz więcej możliwości i trików. Majowa aktualizacja także ma przynieść nową funkcję dla fanów przerabiania zdjęć i obrazków.

Nowa aktualizacja zaczyna już teraz pojawiać się na telefonach Samsunga na całym świecie. Aktualnie jest ona już dostępna dla użytkowników Australii i Oceanii oraz w Indiach, jednak na dniach pojawi się także i w Polsce. Jest to dość spora łątka, ponieważ zajmuje aż 1 GB pamięci, jednak mając na uwadze nie tylko usprawnienia oraz łatki które przynosi, ale też dodatkowe funkcje, to dość zrozumiała wielkość paczki.

Samsung Galaxy A54 5G May 2023 update - India #Samsung #GalaxyA54 pic.twitter.com/2ZrR4JCMok — Samsung Software Updates (@SamsungSWUpdate) May 12, 2023

Oczywiście poza ulepszeniami wydajności oraz naprawionymi błędami, najważniejsze są właśnie te nowe funkcje. Sztandarową funkcjonalnością, która już teraz dostępna jest we flagowcach firmy, a które w maju trafia na ekrany Galaxy A54, jest Image Clipper. Jest to opcja, którą już teraz znają zarówno posiadacze Galaxy S23, jak i fani Apple. Dzięki niej możemy jednym kliknięciem wyciąć obiekty ze zdjęć i obrazków, a następnie przekleić je w inne miejsce - czy to zapisać jako oddzielny obraz, czy też wysłać do innych aplikacji.

jest to interesująca funkcja, która pozwala na szybkie remiksowanie zrobionych zdjęć, wycinanie ciekawych fragmentów i tworzenie kolaży, czy nawet korzystanie z poszczególnych elementów zdjęcia do zupełnie innych celów - na przykład tworzenia śmiesznych obrazków-reakcji. Jednak co ważne, funkcja ta działa jedynie w aplikacji Galeria od Samsunga - tam wystarczy dłużej przycisnąć na obiekcie, który chcemy wyciąć i zostanie on inteligentnie zaznaczony przez aplikację. Nie jest ona dostępna dla galerii ściągniętych z Play Store.