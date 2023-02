Galaxy A54 jeszcze nie miał premiery, ale już wiemy o nim wszystko. To będzie niezły średniak

Kolejne przecieki pokazują, że Galaxy A54 powinien zainteresować każdego konesera smartfonów ze średniej półki.

Seria Galaxy A50 to jedna z najpopularniejszy propozycji Samsunga. Dla osób, które nie potrzebują mocy flagowca, jest to smartfon praktycznie idealny - nie tracący wiele możliwości w porównaniu do najdroższych propozycji, a jednocześnie wykonany i spisujący się o wiele lepiej od budżetowców. Od kilku miesięcy z niecierpliwością czekamy na kolejną odsłonę tej klasycznej już serii średniaków.

Po raz kolejny Galaxy A54 stał się tematem sporego przecieku, w ramach którego znów mogliśmy zobaczyć zarówno jego rendery, jak i spodziewaną specyfikację. Tym razem informacje na temat nadchodzącego telefonu przedstawił portal 91Mobiles Hindi.

Nowe rendery nie różnią się praktycznie w ogóle od poprzednich przedstawień telefonu i tylko upewniają nas w przekonaniu, że tegoroczne Galaxy od najwyższego modelu S23 do średniaków mają korzystać z bardzo podobnego, jednolitego designu. Jesteśmy pewni, że telefony będą dostępne w przynajmniej trzech kolorach - zielonym, czarnym oraz niebieskim.

Jeśli chodzi o specyfikację, nowy przeciek również nie dostarczył nam żadnych dużych niespodzianek. telefon ma być wyposażony w ekran o przekątnej 6,4" i rozdzielczości 1080 x 2340, działający z częstotliwością odświeżania 120 Hz. Za jego działanie będzie odpowiadał procesor Exynos 1380 oraz 8 GB RAMu i 128/256 GB pamięci wewnętrznej. Dodatkowo do naszej dyspozycji będzie bateria o pojemności 5000 mAh oraz prędkości ładowania do 25 W. Na pokładzie od nowości dostaniemy Androida 13 wraz z OneUI 5.0.

Jeśli chodzi o aparaty, główna matryca ma rozdzielczość 50 MP i przesłonę f/1.18, a także posiada OIS. Do naszej dyspozycji będzie też 12 MP obiektyw szerokokątny oraz 5 MP kamera macro. Z kolei selfie zrobimy za pomocą 32 MP aparatu umieszczonego w wycięciu w ekranie.

Nadal nie jesteśmy pewni, kiedy telefon zadebiutuje na rynku,. Spodziewamy się premiery w marcu lub na początku kwietnia.