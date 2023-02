Galaxy A54 może jednak nie być aż tak ciekawy. Te ceny pogrzebią tego średniaka Samsunga

Galaxy A54 zapowiadał się jako jeden z najciekawszych średniaków tego roku. Jednak jeśli potwierdzi się nowy przeciek, Samsung mógł trochę przesadzić z cenami nowego telefonu.

Galaxy A54 jest jednym z najciekawszych i najbardziej wyczekiwanych telefonów, które Samsung ma zaprezentować w tym roku. Tak jak pisaliśmy w tym artykule, flagowce S23 nie przyniosły specjalnie nic ciekawego, trudno więc cieszyć się ich premierą. Inaczej jest w przypadku nadchodzących średniaków, które nie tylko zapowiadają trochę interesujących zmian, ale też od zawsze prezentowały świetny stosunek jakości do ceny.

Niestety wygląda na to, że inflacja i rosnące ceny nie ominęły też średniej półki telefonów od Samsunga - szczególnie po tym, jak producent podwyższył dość znacznie ceny serii S23. Według nowego przecieku zaprezentowanego przez Appuals, Galaxy A54 będzie w Europie zdecydowanie droższy od poprzedniej wersji A53.

Portal zaprezentował nowe informacje, według których ceny Samsunga Galaxy A54 w Europie mają pójść zdecydowanie w górę. Model ten ma być dostępny w dwóch konfiguracjach: 8/128 GB oraz 8/256 GB. Oto ceny, których mamy się spodziewać za każdy z tych wariantów:

Galaxy A54 8/128 GB - 530-550 Euro

Galaxy A54 8/256 GB - 590-610 Euro

Przypomnijmy, że zeszłoroczny wariant podstawowy kosztuje 450 Euro, co w polski sklepie przekłada się na 2099 zł. W tym momencie, jeśli założymy cenę 550 Euro za podstawowy wariant, w prostym przeliczeniu daje nam to wynik około 2630 zł - prawie 500 zł więcej niż poprzednia generacja.

Oczywiście trzeba pamiętać, że Samsung poza dobrym stosunkiem ceny do jakości w serii A50 znany jest też z ich szalonych wyprzedaży, gdzie cena spada o kilkadziesiąt procent. Jednakże jeśli ten cennik się potwierdzi i za podstawową wersje Galaxy A54 trzeba będzie zapłacić ponad 2500 zł, może to być ciężki orzech do zgryzienia dla wielu osób szukających telefonu ze średniej półki w dobrej cenie - przecież Galaxy A53 spokojnie plasował się w rankingach najlepszych telefonów do 2000 zł.

Może więc najlepszym wyjściem będzie przeczekanie najnowszego modelu z nadzieją na obniżkę cen, albo po prostu kupienie starszego trochę Galaxy A53 w dobrej promocji lub na przecenie? Dzięki długiemu wsparciu aktualizacjami nie powinniśmy się martwić, że nawet poprzednia generacja za kilka miesięcy będzie do wymiany - spokojnie ma ona jeszcze w sobie dobre kilka lat życia.