Galaxy A70e - Samsung niespodziewanie poszerza linię A70

Chociaż Samsung wprowadził już model Galaxy A71, niespodziewanie pojawiła się wieść o poszerzeniu linii z ubiegłego roku o model A70e.

Galaxy A70e to model, który ma mieć niższą cenę, niż pozostałe średniaki firmy Samsung. Informacje o jego istnieniu przekazał serwis @onleaks, z którego pochodzą ilustrujące ten tekst rendery. Podano przy nich, że urządzenie ma mieć wymiary 56,8 x 76,45 x 9,35 mm. Z przodu znajduje się wyświetlacz Infinity-V z cienkimi ramkami wokół. Ma on przekątną 6,1"i notcha w kształcie łzy na obiektyw aparatu przedniego. Z tyłu widzimy trzy obiektywy aparatu tylnego: główny, ultraszerokokątny, a także sensor głębi - lub obiektyw makro, nie zostało to jeszcze sprecyzowane. Obok obiektywów znajduje się czytnik linii papilarnych, a pod nimi - lampa błyskowa LED.

W obudowie umieszczono port miniUSB oraz wejście 3,5 mm. Po prawej stronie USB został ulokowany głośniczek. I to właściwie tyle, co jak na razie wiemy o smartfonie. Z pewnością w ciągu kolejnych dni pojawią się na jego temat kolejne przecieki - o ile nie jest to oczywiście fałszywy news, a tak by można sądzić, biorąc pod uwagę fakt, że jest już następna generacja - Galaxy A71. Wypada zatem czekać na oficjalne informacje ze strony producenta.

Źródło informacji i renderów: OnLeaks