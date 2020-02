Galaxy A71 5G pojawi się na globalnym rynku

Samsung zaprezentował Galaxy A71 w grudniu, a obecnie docierają do nas informacje, że pracuje nad jego wersją 5G. Trafi ona najpierw do dwóch krajów, a potem na globalny rynek.

Galaxy A71 zostało wprowadzone do sprzedaży w styczniu. Dzisiaj okazuje się, że prace nad jego wariantem 5G trwają już od jakiegoś czasu i niedługo można się go spodziewać w sprzedaży. Model 5G, oznaczony numerem SM-A716B, ma najpierw trafić do Chin i USA, czyli dwóch krajów z najbardziej rozwiniętą infrastrukturą 5G. Potem nastąpi jego debiut na rynkach europejskich, w Korei Południowej oraz w Australii i Nowej Zelandii. Niestety - konkretnych dat nie podano.

Prawdopodobnie wariant 5G nie będzie różnić się specyfikacją od normalnej edycji Galaxy A71. Czyli - smartfon będzie mieć wyświetlacz Infinity-O 6,7" z otworem na obiektyw aparatu przedniego 32Mpix, procesor Snapdragon 730, 6GB RAM i 128GB pamięci. Zwraca uwagę bateria czterech obiektywów aparatu tylnego. Są to: główny 64 MP (F1,8), głębi 5 MP (F2,2), makro: 5 MP (F2,4) oraz ultraszerokokątny: 12 MP (F2,2). Samsung Galaxy A71 korzysta z baterii 4500 mAh i wspiera szybkie ładowanie 25W.

