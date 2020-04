Galaxy A71 5G - zobacz rendery wszystkich wersji kolorystycznych

Średniak Samsunga w wersji 5G jest już prawdopodobnie "na wylocie" przed premierą. Co możemy o nim powiedzieć?

Samsung Galaxy A71 został zaprezentowany w 2019 roku i był pierwszym modelem z rodziny Galaxy A w 2020. Jego wersja 5G ma zadebiutować w nieokreślonym "najbliższym czasie". Podejrzewamy jednak, że długo nie poczekamy, ponieważ parę dni temu jego dokumenty znalazły się w TENAA, a dzisiaj na Twitterze pokazano trzy wersje kolorystyczne: czarną, białą oraz błękitną. Widzisz je poniżej - zwraca uwagę ułożenie obiektywów aparatu tylnego na kształt litery "L", a także wyraźne, pionowe linie wykończenia. Jeśli to się potwierdzi, Galaxy A71 5G od wersji 4G będzie odróżniać nie tylko obsługa nowego standardu łączności, ale i design.

Źródło: Ishan Agarwal

Z przodu nie widzimy żadnych większych zmian - mamy wyświetlacz Infinity-O z obiektywem aparatu przedniego pośrodku oraz przycisk regulacji głośności i zasilania na prawym boku. Głośnik telefonu może mieć nieco inny kształt, jednak na tych renderach tego nie widać. A co zmienia się pod obudową? W przeciwieństwie do wariantu 4G, który ma procesor Snapdragon 730, edycja 5G wyposażona zostanie w Exynos 980. Do dyspozycji będzie mieć 8GB RAM oraz 128GB pamięci - co można rozszerzyć za pomocą kart microSD.

Z tego, co wiemy z przecieków, Samsung Galaxy A71 5G ma być dostępny w Chinach za równowartość 496 dolarów, czyli ok. 2050 zł. Te same źródła podają, że poza Chinami pojawi się także w USA i niektórych krajach Europy. Jeśli szukasz mocnego średniaka - może warto na niego poczekać?

Pamiętaj, ze już dostępna jest wersja tego telefonu z obsługą sieci 4G.

Źródło: SamMobile, Ishan Agarwal (Twitter)