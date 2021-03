Galaxy A72 zapowiada się świetnie. Na pokładzie Space Zoom i OIS

Nadchodzący średniak Samsunga może być ciekawą alternatywą dla flagowych modeli z rodziny Galaxy S21. Część funkcji z najnowszych modeli trafi do Samsunga Galaxy A72.

Do sieci wyciekły kolejne informacje o średniakach Samsunga. Tym razem chodzi o droższy model Galaxy A72. Urządzenie to zastąpi obecnego w Polsce od ponad roku Samsunga Galaxy A71. Smartfon otrzyma kilka ciekawych funkcji, które powinny przyciągnąć kupujących.

Galaxy A72 Źródło: winfuture

Samsung Galaxy A72 zaoferuje 64 MP aparat główny z optyczną stabilizacją obrazu (OIS). Nie zabraknie również wysokiej klasy, 12 MP aparatu ultraszerokokątnego, 8 MP teleobiektywu oraz 5 MP aparatu macro. Specyfikacja techniczna aparatów Samsunga Galaxy A72 wygląda znajomo. Podobne matryce oferował Samsung Galaxy S20. Oznacza to, że możemy spodziewać się zdjęć wysokiej jakości.

Co ciekawe teleobiektyw otrzyma 3 krotny zoom optyczny. Galaxy A72 zaoferuje również funkcję 30 krotnego przybliżenia hybrydowego o nazwie Space Zoom. To rozwiązanie znane jest z modelu Galaxy S20 Ultra. W przypadku Galaxy A72 przybliżenie będzie mniejsze, ale funkcja ta nigdy nie trafiła jeszcze do tańszych modeli Samsunga.

Po raz pierwszy do serii A trafią również głośniki stereo ze wsparciem dla Dolby Atmos.

Everything about Samsung Galaxy A72 pic.twitter.com/21qMv0stVB — TechTalkTV (@Mr_TechTalkTV) March 7, 2021

Urządzenie otrzyma ekran Super AMOLED o przekątnej 6,7 cala, rozdzielczości Full HD+ oraz z 90 Hz częstotliwością odświeżania. Za wydajność odpowiadać będzie procesor Qualcomm Snapdragon 720G wspierany przez 6 GB/8 GB pamięci operacyjnej. Z przodu znajdziemy 32 MP aparat przedni.

W obudowie znalazło się miejsce na akumulator o pojemności 5000 mAh ze wsparciem dla szybkiego, 25 W ładowania. Smartfon będzie wodoszczelny. Koreańczycy chwalą się spełnieniem norm standardu IP 67.

Co ciekawe Galaxy A72 ma zaoferować modem sieci 4G LTE zamiast modemu 5G. Prawdopodobnie później pojawi się wersja z 5G.

Urządzenie kosztować będzie od 450 Euro.

Źródło: phonearena.com