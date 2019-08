Galaxy Book S - znamy specyfikację oraz cenę

Na Samsung Unpacked pokazano nie tylko Galaxy Note 10, ale również i kilka innych, wyczekiwanych urządzeń, w tym Galaxy Book S.

Galaxy Book S to laptop o przekątnej ekranu 13,1", napędzany do działania procesorem Qualcomm Snapdragon 8cx - został on stworzony specjalnie z myślą o laptopach. Dzięki temu akumulator o pojemności 42Wh ma zapewniać do 23 godzin pracy, a urządzenie być w stałym połączeniu Gigabit LTE. 10-punktowy wyświetlacz dotykowy pokazuje obraz w jakości Full HD i proporcjach 16:9. Całość działa pod kontrolą Windows 10 w wersji Home lub Pro. Ale uwaga - procesor Snapdragon nie jest zoptymalizowany do pracy z żadną z wersji systemu, dlatego można spodziewać się pewnych problemów z kompatybilnością. Pod obudową umieszczono 8GB pamięci RAM. Dostępne będą modele z dyskiem twardym 256 i 512GB. W obu przypadkach będzie możliwość zwiększenia tego do 1TB za pomocą kart MicroSD.

W obudowie znalazły się głośniki AKG ze wsparciem dla Dolby Atmos oraz dwa porty USB typ C, w tym jeden przeznaczony do ładowania, czytnik odcisków palców oraz kamerka internetowa 720p. Wbudowany został również sensor światła, który odpowiada za włączanie i wyłączanie podświetlenia klawiatury. Za połączenie z internetem odpowiadają Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5GHz) oraz VHT80 MU-MIMO. W Book S jest także wbudowany transmiter Bluetooth 5.0. Całość waży zaledwie 0.96 kg, a grubość to 11.8 mm. Dostępne są dwie wersje kolorystyczne: Earthy Gold i Mercury Gray. Urządzenie trafi na rynek we wrześniu, a jego ceny będą zaczynać się od 999 USD, czyli ok. 3,9 tys. zł.