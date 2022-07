Galaxy Buds 2 Pro będą dostępne w trzech kolorach! Sprawdź jakich

W sieci pojawiły się informacje dotyczące trzech wariantów kolorystycznych w jakich zadebiutują Galaxy Buds 2 Pro.

Słuchawki będziemy mogli zakupić w wersji:

Wygląda więc na to, że niewiele zmieni się pod tym względem od premiery poprzednich modeli. Warto jednak zaznaczyć, że starsze Galaxy Buds Pro są również dostępne w srebrnym wykończeniu.

Zobacz również:

Samsung Galaxy Buds Pro 2 Renders Leaked; Will be Available in Three Colour Options.#Samsung #GalaxyBudsPro2



Via:- @91mobileshttps://t.co/ejTqtbQL4r pic.twitter.com/WTpNQvnenL